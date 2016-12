Morgen bringe ich sie um!

„Holleri Du Dödl Du“: Loriot-Hommage in der Comödie - vor 1 Stunde

FÜRTH - Szenische Lesung in der Comödie - nun ja, das klingt eher hölzern als aufregend. Das Nürnberger Ensemble Stilblüten jedoch legte mit seinem Loriot-Programm „Holleri Du Dödl Du“ einen erfrischenden Abend hin.

Auch um zwei Herren im Bad ging es in der Comödie. © Archiv



Auch um zwei Herren im Bad ging es in der Comödie. Foto: Archiv



Lesepulte, Stühle, Musik bei den Übergängen: Mehr braucht es nicht, um das Publikum szenisch ins Loriot-Reich mitzunehmen — ob in den Therapieraum für gestresste Ehepaare, ins Fotostudio, Fernsehstudio oder in die Kleintierhandlung.

Die vier Akteure Tatjana Grumbach, Luna Mittig, Lutz Glombeck und Andreas Herden wissen zudem, was sie ihrem großen Meister schuldig sind: Mit perfekt nachgeahmter Sprache in originaler Diktion sowie dezenter und doch faszinierender Mimik lassen sie Vicco von Bülow alias Loriot und dessen kongeniale Sketchpartnerin Evelyn Hamann vor den Augen und Ohren der Fürther anno 2016 auf der Bühne wiederauferstehen.

Keine Schenkelklopfer

Loriots geistreicher Wortwitz und sein filigraner Humor erzeugen allerdings keine Schenkelklopfer und Brüller auf dem handelsüblichen Witzniveau, sondern befreiendes Lachen, in das sich aber doch die — nach Jahrzehnten immer noch gültige — Frage einschleicht: Sind wir wirklich so? Wenn der Ehemann beim Frühstück penetrant moniert, dass das Ei zu hart ist, obwohl seine Gattin ebenso penetrant darauf beharrt, dass es wie immer viereinhalb Minuten gekocht wurde, und er sich schließlich vornimmt „Morgen bringe ich sie um!“: Der Bezug zur vernörgelten Ehealltags-Realität ist mit Händen greifbar.

Und wenn sich in der Szene „Feierabend“ der Mann nach einem anstrengenden Arbeitstag einfach nur entspannen will, die Frau aber partout meint, er solle spazieren gehen, weil das so gesund sei, und ihm sogar den Mantel dazu holen will und ihn auch mit ihrem Herumgerenne so nervt, dass er sie anschreit: Loriot hat gerade das Alltägliche genau beobachtet und die von ihm geschaffenen Personen haarscharf gezeichnet.

Weiteres grandioses Beispiel: „Kleider machen Leute“ mit der Kleideranprobe der Dame des Hauses, die außer sich ist, dass sie mit ihrem Ehemann nicht über — für sie — Wichtiges reden kann und beizeiten zu der Erkenntnis kommt, dass Männer und Frauen eben nicht zusammenpassen.

Horrormonster Trump

Eine darstellerische Glanznummer des Ensembles ist der „Filmwestern“, ein Sketch, in dem Ende 2016 natürlich jeder in dem Horrormonster mit blonder Perücke sofort den künftigen US-Präsidenten zu erkennen glaubt – unfreiwillige Aktualität pur. Ein weiteres Glanzlicht ist die Rede eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag – vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon mit einer bedenklichen Dosis Wahrheit.

Und zum Schluss wird dann für alle, die es tatsächlich immer noch nicht wissen, der Programmtitel „Holleri Du Dödl Du“ aufgeklärt: Na klar, das Jodeldiplom und die Tücken der Erwachsenenbildung.

Mit zwei Zugaben („Lottogewinn“ und „Melusine“) und dem Versprechen, im Juni 2017 wieder in die Comödie zu kommen, verabschiedete sich das Quartett, bei dem Loriots Situationskomik und Sprachwitz in sehr guten Händen liegen.

GÜNTER GREB