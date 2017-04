Offenbar aus Unachtsamkeit kam es am späten Mittwochabend in Fürth zum Zusammenprall eines Motorrads mit einem Auto: Der Pkw-Fahrer hatte den Biker vermutlich übersehen, als er gerade vom Gelände einer Tankstelle fahren wollte. Der 21-jährige Biker stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. © ToMa-Fotografie

