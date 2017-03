Motorradfahrer 100 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Polizei erwischt 25-Jährigen auf der B8 in Richtung Neustadt an der Aisch - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit 100 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho war am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der B 8 bei Langenzenn unterwegs. Auf den Motorradfahrer kommt nun eine Strafe zu.

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch durch. Ein Motorradfahrer brachte es dabei auf 202 Stundenkilometer bei erlaubten 100.

Eine Streife der Neustädter Polizei nahm den 25-jährigen Motorradfahrer vor seinem Haus in Empfang, um ihn zu identifizieren. Ihn erwarten ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.