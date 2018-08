Mountainbike-Abteilung von Soli Vach sucht Mitglieder

FÜRTH - Der RSV Solidarität Vach hat neben seiner erfolgreichen Kunstrad-Abteilung auch eine weit weniger beachtete Abteilung: die Mountainbiker.

In den Dolomiten begegneten die Vacher Mountainbiker E-Bike-Fahrern, die erstaunt riefen: „Die treten ja noch selbst!“ © Foto: Lorenz Hoffmann-Kuhnt



Aktuell ist der RSV Soli Vach beim Kunstrad-Weltcup an diesem Wochenende in Hongkong ausgebremst: Martin Fürsattel muss trotz Qualifikation für den Wettkampf verletzungsbedingt zuhause bleiben. Dennoch ist eine kleine Abordnung aus Vach nach Hongkong gereist, um die antretenden Weltklasse-Sportler anzufeuern.

Eine weitere, bisher eher unauffällige Abteilung des RSV bilden die Mountainbiker. Vor wenigen Tagen kamen sie von einem sechstägigen Ausflug in die Sellagruppe in den Dolomiten zurück. Dort gibt es unzählige Radwege und ein sehr großes Netz an künstlich angelegten Mountainbike-Wegen in allen Schwierigkeitsstufen. Auf diesem Niveau half es, dass die Truppe jeden Freitagnachmittag im Fürther Umland trainierte.

Für das "große und gut ausgebaute Radwegenetz" haben die Vacher Mountainbiker nur Lob übrig; die Wege vor der Haustür sind "durchaus anspruchsvoll". Regelmäßig unternehmen die RSV-Mountainbiker in wechselnder Besetzung kleinere Wochenend-Ausfahrten. So waren in diesem Jahr bereits die Bikewelt Schöneck im Vogtland und das nicht weit entfernte Trailcenter Rabenberg Ziele. Ende August werden sie nochmals für drei Tage nach Obertrubach in der fränkischen Schweiz fahren.

Einzelne Fahrer repräsentieren den Verein bei offiziellen Wettkämpfen, zum Beispiel kürzlich beim Erzgebirge-Marathon EBM-100 über 40 Kilometer. Die Mountainbiker-Truppe ist ein bunter Kreis, der alle Bereiche der Sportart abdeckt, vom Gelegenheitsradler bis zum ambitionierten Wettkampffahrer.

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. E-Mail: anfrage-mountainbike@rsv-fuerth-vach.de oder einfach freitags um 17 Uhr zur vereinseigenen Sporthalle in der Vacher Straße 470a, Fürth, kommen.

