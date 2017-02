Müll im Wald: Der Schnee geht, die Wahrheit kommt ans Licht

Achtlos weggeworfener Abfall in der Natur ist ein lästiges Problem — Freiwillige sammeln Unrat - vor 51 Minuten

FÜRTH - Bierflaschen, Schokoriegelpapierchen, Plastiktüten: Wer durch Wald und Flur spaziert, findet oft Dinge, die da eigentlich nicht hingehören. Doch wer hält die Wälder eigentlich sauber?

So romantisch und sauber ist der Wald oft nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen findet sich auf dem Boden viel Abfall. © Archivfoto: Ernst Gruner



So romantisch und sauber ist der Wald oft nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen findet sich auf dem Boden viel Abfall. Foto: Archivfoto: Ernst Gruner



In Martin Straußbergers Auto steht extra eine große Wanne. In ihr sammelt der Stadtförster alles, was er auf seinen Streifzügen durch den Wald so findet: Zigarettenschachteln, Kaffeebecher und Verpackungen von Taschentüchern klaubt er besonders oft auf.

Doch dieser Müll findet sich nicht nur im Wald, er liegt auch am Rande der verkehrsreichen Straßen, die durch den Stadtwald führen. Immer wieder schickt Straußberger seine Mitarbeiter dorthin, um den Abfall zu beseitigen. Denn: Wenn die Mähmaschinen das Straßengrün kürzen, werden Glasflaschen zertrümmert und Kaffeebecher in Fetzen gerissen. Dies zu entfernen, ist noch arbeitsintensiver.

Auch Raymund Filmer, der beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als Förster für den nördlichen Landkreis zuständig ist, beobachtet, dass offensichtlich mehr Menschen ihre Fast-Food-Verpackungen kurzerhand aus dem Autofenster entsorgen. Doch ebenso wie sein Kollege, der den Stadtwald betreut, findet er, dass der Müll, der in Wald und Flur herumliegt, in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zugenommen hat. Momentan falle er einfach nur mehr auf, glaubt Filmer: Der Schnee, der einiges gnädig überdeckt hat, ist weg, noch ist kein frisches Grün darüber gewachsen.

Sperrmüll auf dem Parkplatz

Doch auch Filmer sind gewisse Stellen im Wald nicht unbekannt, an denen immer wieder Müll auftaucht. In der Nähe von gut erreichbaren Parkplätzen etwa liegt oft Sperrmüll herum. Martin Straußberger kennt dieses Phänomen ebenfalls. Manche Waldbesucher sparen sich offenbar die Restmülltonne zuhause und stopfen ihren Unrat in die Abfalleimer im Wald, so der Stadtförster. Für die Leerung dieser Behälter, die am Parkplatz beim Hotel Forsthaus stehen, beim Wildschweingehege, an der Rodelbahn und entlang des Hauptwegs, sind übrigens die Waldarbeiter zuständig. Alle ein bis zwei Wochen sammeln sie zudem den Müll in der Natur auf.

Den Wald im Landkreis, der zum Großteil in Privatbesitz ist, müssen die Eigentümer selbst sauber halten. Selten komme es allerdings vor, dass er einen der Waldbesitzer ermahnen müsse, dieser Pflicht nachzukommen, berichtet Filmer. Allerdings nutze manch einer seinen Forst auch, um dort Bauschutt abzuladen. „Dann kommt es darauf an, worum es sich handelt und was damit gemacht wurde“, sagt Filmer. Will heißen: Wer etwa Ziegel oder Steine dafür verwendet, einen Waldweg zu befestigen, hat kein Problem. Wer aber Asbestplatten oder Schrott, aus dem noch Kabel hängen, einfach im Wald ablädt, der darf damit rechnen, dass er den Müll wieder entfernen muss.

Wenn Filmer über alte Sofas, kaputte Kühlschränke oder Autoreifen stolpert, informiert er die Umwelt- und Naturschutzbehörde. Sie versucht zunächst, den Verursacher ausfindig zu machen, den dann ein Bußgeld erwartet. Außerdem hilft sie beim Abtransport besonders sperriger Teile.

Problematisch sind aber nicht nur sie. Auch eine achtlos weggeworfene Dose kann großen Schaden im Ökosystem verursachen. Martin Straußberger nimmt immer wieder derartige Fundstücke in die Hand und dreht sie um. Meistens rieseln etliche tote Käfer heraus. „Die Tiere krabbeln durch die kleine Öffnung hinein und kommen dann nicht mehr raus oder ertrinken darin qualvoll.“

Damit weniger Insekten in solche Fallen tappen, gibt es in der Stadt und im Landkreis einmal im Jahr einen Tag, an dem Freiwillige die Hinterlassenschaften ihrer Zeitgenossen aufklauben. Die „Aktion saubere Landschaft“ im Landkreis ist heuer für den 8. April angesetzt; „Ramadama“, wie es in Fürth heißt, findet traditionell im Herbst statt.

Gwendolyn Kuhn