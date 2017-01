Munter ins neue Jahr

Großer Andrang zu Silvesterfeiern in Stadt und Land - vor 57 Minuten

FÜRTH - „Ausverkauft“: unter diesem Leitmotiv ging der Jahreswechsel in Stadt und Landkreis gesellig über die Bühne. Etliche Großveranstaltungen hatten nach dem Ausfall der Feten in der Grünen Halle und der Paul Metz Halle das Besucherlimit schon im Vorfeld erreicht. Trotzt des Andrangs vielerorts und opulenter Feuerwerke blieb es weitgehend friedlich. Polizei und Feuerwehr waren kaum gefordert.

Am Zirndorfer Marktplatz malten Feuerwerkskörper bizarre Gebilde in die Luft. © Thomas Scherer



Am Zirndorfer Marktplatz malten Feuerwerkskörper bizarre Gebilde in die Luft. Foto: Thomas Scherer



Für jeden Geschmack etwas wurde von Publikumsmagneten wie Kofferfabrik und Stadthalle geboten. Bei Tafelfreuden, Tanz und Tollerei vergingen die Stunden bis Mitternacht wie im Flug. Und danach ging es munter weiter. Wodka und Gürkchen fürs Volk hatten Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts als Einheizer in die Kofferfabrik mitgebracht. Die achtköpfige Combo machte dem Publikum mit seiner Liveversion von Russendisko Laune und Beine. Die Begeisterung im ausverkauften Konzertsaal war im wahrsten Sinne grenzenlos.

Sänger Ivan Ivanovich animierte die Gemeinde, alles rauszuschreien, um erleichtert ins neue Jahr gehen zu können. Der Aufforderung wurde bereitwillig Folge geleistet. Unten im Hof war bei frostigen Temperaturen die Feuertonne eine Zugnummer, und Geselligkeit mit Gaumenkitzel hatte sich das Stimmungsbarometer auch im Couch-Club, an der Bar und in der Koffergalerie im oberen Bereich eingependelt.

Gäste aus Paris

Zum den Fans der Koffer-Silvesterfeiern gehört Adryen Plascard-Berstel. Zum zehnten Mal schon ist der Pianist aus Paris nach Fürth gekommen, um mit Verwandten hier den Jahreswechsel zu erleben. Diesmal hat er seine Freundin Camille Chopin mitgebracht, eine Sängerin, mit der er auch gemeinsam musiziert. Spontan bekam das junge Paar aus Frankreich eine Führung durch das Atelier des bildenden Künstlers Peter Fidel unter dem dem Dach der Kofferfabrik.

Im großen Altersspektrum des Publikums spiegele sich auch die mittlerweile 22jährige Geschichte der Fürther Kulturmanufaktur wider. Jugendliche fühlen sich in der Koffer ebenso zu Hause wie die Urgesteine aus der Gründerzeit. Ein Phänomen, das sich auch die Silvesterfete in der einmal mehr ausverkauften Stadthalle gekennzeichnet hat. Während im großen Saal gepflegte Unterhaltung angesagt war, ging im Wintergarten die Post ab. Sogar für Kinder gab‘s wieder ein Extraprogramm.

Die Nachtschwärmer belebten nach Mitternacht dann den Kulturort Badstraße 8. Das besondere Flair der Kunstbaracke an der Uferpromenade garantierte auch diesmal einzigartige Stimmung. Ein mit Kabarett gewürztes Menü unterhielt die rund 200 Gäste des Silvesterprogramms in der Comödie Fürth. So viele Besucher wurden auch von der entspannt-familiären Atmosphäre der Party in der Bürgerhalle Obermichelbach angelockt. Auch hier hieß es freilich: „Ausverkauft“.

VOLKER DITTMAR