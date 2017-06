Unklare Rauchentwicklung beim Pferdehof Hafner am Freitagabend: So lautete die Alarmmeldung einer Übung der Feuerwehren Raindorf, Retzelfembach und Veitsbronn. Die Einsatzkräfte betraten das verwinkelte Gebäude unter Atemschutz und durchsuchten die Räume mit Wärmebildkameras - bis drei Verletzte gefunden und gerettet werden konnten.

Vom 350-Meter-Windellauf bis hin zum 1400-Meter-Lauf: Beim Metropolmarathon in Fürth waren am Samstag in erster Linie die Kids gefragt. Bei bestem Wetter und mit ausreichend Sonnenschutz rannten die Racker, was das Zeug hielt. Und wer keine Lust auf Spitzensport hatte, für den gab es ja auch noch Luftballons.