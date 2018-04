Musik und Malerei im kreativen Wettstreit

FÜRTH - Die Romantiker des 19. Jahrhunderts propagierten eine Universalpoesie, in der die einzelnen Künste nicht für sich stehen, sondern vereint größer als die Summe ihrer Teile sein sollten. Sie waren programmatische Synästhetiker, ließen Musik, Literatur und bildende Kunst einander bereichern und inspirieren. In der Reihe "Abendkultur" im Stadtmuseum nahmen die Musikerinnen des Cassiopeia-Quartetts diesen Gedanken auf und ließen in ihrer Moderation Musik und Malerei ins Gespräch kommen.

Streicherklänge für die Ohren, Bilder für die Augen — wer hat mehr zu bieten? © Foto: Ralf Rödel



Ganz so organisch und harmonisch, wie sich die Romantiker das vorstellten, verläuft die Begegnung nicht, sind doch beide Musen davon überzeugt, die wichtigere Kunst zu vertreten. Auf einer Staffelei vorne werden unterschiedliche Bilder aufgestellt, und auf die Leinwand wird während der Musik eine Abfolge vornehmlich impressionistischer Bilder projiziert.

Titel des Abends ist "Bilder einer Ausstellung", Mussorgskys musikalische Umsetzung einer Reihe von Bildern des Künstlers Viktor Hartmann, und mit der "Promenade" aus diesem programmatischen Werk beginnt das Quartett denn auch den Konzertabend. In der Streicherbesetzung mit Kea Wolter und Judith Spehr (Violinen), Angelika Boué (Viola) und Stefanie Waegner (Cello) erklingt das Eingangsthema mild und fließend, aber dennoch klar und kräftig.

Ganz anders als in dem darauffolgenden "Baba Yaga", das die Hexe aus der russischen Volkssage zum Thema hat. Kurze Bogenstriche schaffen eine bedrohliche Grundatmosphäre, vermitteln den Eindruck einer ungezähmten, elementaren Kraft und lassen tatsächlich viel eindrucksvollere innere Bilder entstehen als die "Hütte auf Hühnerfüßen" aus Hartmanns Werk es vermag.

Entsprechend fragt die Musik auch im Anschluss daran etwas verächtlich, ob die Malerei denn nicht mehr zu bieten habe als Bilder von Hüten und unausgeschlüpften Küken. Die Malerei kontert, Mozarts soeben gespieltes Adagio passe überhaupt nicht zu dem eben gezeigten Gemälde und verweist auf die Bildlichkeit von Musik.

Die lässt sich in "Ravels schönstem Streichquintett" in F-Dur in jedem Takt erfahren: in den Klangfarben, den erdigen, ein wenig schmutzigen, tiefen Tönen, die von hellen Blitzen durchzuckt werden, in den überbordenden, wilden, unzähmbaren Passagen, die Träume eines unruhigen Schläfers sein könnten. Die Musik wird von Bildern begleitet, die allerdings in diesem Konzert eindeutig das sind: Begleitung, Hintergrund.

Wenn der Wettstreit zwischen Musik und Malerei ernsthaft ausgetragen würde, ginge der Sieg für den Abend trotz des Titels eindeutig an Ravel, Mussorgsky und die Bögen der vier Streicherinnen.

Sigrun Arenz