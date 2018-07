Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 200-jährigen Stadterhebung luden die jungen Streichhölzer Fürth zum Open-Air in den Südstadtpark. Unter dem Motto "Operette goes Musical" gaben sie Werke von Strauss, Verdi und Co. zum Besten. Bei strahlendem Sonnenschein machten es sich viele Besucher auf der Wiese gemütlich und genossen die zarten Känge der Streichinstrumente. © Markus Kohler