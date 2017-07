Musische Woche 2017: Liebe ist alles

Schüler aus sieben Schulen begeisterten am ersten Abend das Publikum - vor 29 Minuten

FÜRTH - Musik, Tanz und Mini-Musicals waren Trumpf am ersten von zwei Abenden der Musischen Woche 2017. Schüler aus sieben Schulen rissen im Stadttheater ihre stolzen Eltern zu Begeisterungsstürmen hin.

Als die Raben noch bunt waren: Mit viel Farbe, Gesang und Schwung legten sich die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Maistraße ins Zeug. © Foto: Markus Kohler



Als die Raben noch bunt waren: Mit viel Farbe, Gesang und Schwung legten sich die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Maistraße ins Zeug. Foto: Foto: Markus Kohler



"Rosa und Recht", das klingt nach einer Demo für gleichgeschlechtliche Lebensformen. "Nieder mit Flieder" wie die Antwort aus dem wertkonservativen Lager. Doch was ist das? "Wir lassen nicht locker, ein Rabe ist ocker", verkündet ein Schild. Hä? Raben sind doch schwarz. Nein, jedenfalls nicht zu Beginn der Schöpfung, da sind sie alle bunt und vielfältig gemustert.

Weil aber die Rabenschwärme uneins darüber sind, wer von ihnen der schönste ist, bekriegen sie sich. Bis ein schwarzer Regen fällt und sie alle gleich macht. So jedenfalls bringen die Schüler der Klassen 1b, 4a und 4c der Grundschule Maistraße mit viel Farbe, Gesang und Verve ihre Botschaft (nach einem Kinderbuch) an den Mann. Dass daraufhin sich überall die Liebe breitmacht, ist eine prima Idee, zumal Schwarz sonst eher selten als Farbe der romantischen Zuneigung durchgeht.

Ein zweites Mini-Musical bot die Grundschule Pestalozzistraße mit Grimms Märchen "Die goldene Gans". Das ist die Geschichte um einen schlichten Holzfäller, der sein Essen mit einem Hutzelmännchen teilt und daraufhin mit besagtem Federvieh beschenkt wird. Dieses hat die Eigenschaft, dass jeder, der ihm an den Flaum will, klebenbleibt — außer sein Besitzer. Was dann eine entsprechende Menschenschlange nach sich zieht.

Was gab es noch außer Musicals am ersten Abend dieser 52. Musischen Woche? Tanznummern vor allem. Die Grundschule Zedernstraße bot irischen Stepptanz, die Tanz-AG der Otto-Seeling-Mittelschule legte temperamentgeladen los mit HipHop, Zumba und scharfem Salsa. Carlos Santanas "Oye como va" in einer aufgefrischten Version trieb die jungen Tänzerinnen zu physischen Höchstleistungen. Das hat die Jugend dem reiferen Alter eindeutig voraus.

Groß war die Spannung mit Blick auf Goethes "Erlkönig", den laut Programmzettel die Mittelschule Seeackerstraße darbieten sollte. Indes, ein Krankheitsfall machte einen dicken Strich durch die Rechnung. Schade. Allerdings ist schon im Gedicht der Knabe, der den Erlkönig sieht, vom Fieberwahn gezeichnet.

Eine Zeitreise durch "Zweihundert Jahre und ein (Schul)tag" unternahmen die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Kirchenplatz mittels braver Kostüme aus Uromas Zeiten, hippiebunten Klamotten der 68er-Großeltern sowie noch schrillerem Outfit unserer Tage. Höhepunkt war ein Kapitel aus "Pippi Langstrumpf", die Episode von Pippis erstem (und letztem) Schultag.

Schreckensjahr für Rock'n'Roll-Fans

2016 ging als Schreckensjahr in die Historie des Rock'n'Roll ein. So viele große und kleinere Stars wie in jenem Jahr sind bisher noch nie in die himmlischen Konzerthallen gezogen. Der Chor samt Band der Leopold-Ullstein-Realschule zollte vier von ihnen Tribut: George Michaels "Freedom 90","Nothing compares to you", das Prince für Sinead O'Connor schrieb, Status Quos Gassenhauer "Rockin’ all over the World" und vor allem "Under Pressure", die schöne Kollaboration zwischen Queen und David Bowie, gelangen vorzüglich. Schade nur, dass Lemmy Kilmister von Motörhead nicht auch die Ehre erwiesen wurde. Der starb zwar schon 2015, aber erst Ende Dezember und führt somit den Todesreigen der großen Rocker an. Aber wer kann in jungen Jahren schon so krächzen wie Lemmy?

Den Ullsteinern steht die Musikschule Fürth in ihren Interpretationen in nichts nach, zudem die Mehrzahl ihrer Vorlagen von quicklebendigen Musikern wie Ed Sheeran oder den Red Hot Chili Peppers stammt. Vor allem überzeugte Caitlin Hegmann mit ihrem Gesang.

Bleiben noch vier Kirchenplatz-Grundschüler zu würdigen, die die schwerste Arbeit des Abends zu leisten hatten. Sie mussten nämlich als Conférenciers während der Umbaupausen das Publikum bei Laune halten, sprich: mutterseelenallein vor geschlossenem Vorhang einen Dialog zwischen Erdlingen und Marsmenschen, die an irdischer Unterhaltungskultur interessiert sind, bestreiten. Der Abschiedsgruß klang denn auch nicht marsianisch, sondern echt fränkisch: "Los jetzt, es passiert nix mehr, ihr könnt wieder heim. Tschüss!"

REINHARD KALB