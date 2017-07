Eine ganze Reihe an Zuhörern, bepackt mit Regenschirm oder Zelt, zog es am Samstagabend in den Fürther Stadtpark. Dort fand zum wiederholten Male das Classic Open Air bei freiem Eintritt statt. In diesem Jahr beeindruckten die Prager Philharmoniker die Besucher unter anderem mit Stücken von Verdi, Mozart und Puccini.