Mutmaßliche Fahrraddiebe in Fürth festgenommen

Trio steht im Verdacht, Fahrräder in der Fürther Innenstadt gestohlen zu haben - vor 1 Stunde

FÜRTH - Drei mutmaßliche Fahrraddiebe sind Beamten in Fürth am Mittwoch ins Netz gegangen. Die jungen Männer sollen am Kohlenmarkt Räder gestohlen haben. Als die Polizisten das Trio ansprachen, ergriffen die Jugendlichen die Flucht - jedoch ohne langfristigen Erfolg.

Gegen 3.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass Unbekannte sich an Fahrrädern, die am Kohlenmarkt abgestellt waren, zu schaffen machten. Streifen der Fürther Polizei trafen daraufhin drei Jugendliche an, die auf zwei Fahrrädern fuhren. Als die Beamten Personenkontrollen durchführen wollten, ließen zwei der jungen Männer die Fahrräder fallen und versuchten, zu Fuß zu flüchten.

Ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden noch vor Ort festgenommen, einen dritten Tatverdächtigen ermittelte die Polizei später. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher, gegen das Trio leiteten sie zudem Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Fahrraddiebstahls. Gegen den 21-Jährigen wird zudem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

