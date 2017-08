Mutmaßliches Sexualdelikt: Zeugen gesucht

ZIRNDORF - In Zirndorf soll sich in der Fürther Straße am späten Montagabend ein Sexualdelikt ereignet haben. Die geschädigte Frau ist der Polizei noch unbekannt und wird ebenso gesucht wie weitere Zeugen.

Mehrere Zeugen bemerkten am Montagabend gegen 23 Uhr wie ein Unbekannter eine Frau mutmaßlich sexuell belästigte. Polizeiangaben zufolge hörte zunächst eine Zeugin im Hinterhof eines Wohnhauses in der Fürther Straße eine weinende Frau, die mehrfach "Nein" rief. Zeitgleich trafen vier Jugendliche am Ort des Geschehens ein und sahen einen Mann, der offenbar sexuelle Handlungen an der Frau vornahm.

Die Zeugen riefen dem Mann zu aufzuhören, woraufhin dieser flüchtete. Die Jugendlichen verfolgten den Unbekannten, verloren ihn jedoch aus den Augen. Als sie wenig später zum Tatort zurückkamen, war die geschädigte Frau ebenfalls verschwunden. Die Fahndungsmaßnahmen der Zirndorfer Polizei nach dem Täter und der Frau verliefen bislang ohne Erfolg.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war zirka 50 Jahre alt und 190 Zentimeter groß. Er hatte nackenlanges grau-weißes Haar und trug ein schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans und schwarze Schuhe.

Die Frau soll laut Zeugenangaben etwa 30 Jahre alt sein und rötliche Haare haben. Deutsch sprach sie eher schlecht.

Die Kriminalpolizei bittet die geschädigte Frau sowie weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Nummer 0911 2112-3333 zu melden.

