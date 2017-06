Nach 17 Jahren: Fürth hat eine neue Halle

Erst zu wenig Geld, dann Pech und Pannen — Nun wurde das Julius-Hirsch-Sportzentrum eingeweiht - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine schier unendliche Geschichte hat ihren Abschluss gefunden: Nach 13 Jahren Planung und fast vier Jahren Bauzeit wurde Fürths neue Dreifachhalle, das Julius-Hirsch-Sportzentrum, eröffnet. Beim Festakt, zu dem auch ein Enkel des Namensgebers erschienen war, gab es heitere und nachdenkliche Momente.

„Julius Hirsch lebt in unserer Stadt“: Die Dreifachhalle am Schießanger steht endlich als Julius-Hirsch-Sportzentrum zur Verfügung. © Foto: Thomas Scherer



"Es ist vollbracht, ein Bauwerk ist vollendet", sagte Baureferent Joachim Krauße vor Schülern, Stadträten, Schul- und Vereinsvertretern sowie anderen Gästen, die auf der Tribüne Platz genommen hatten. Es war eine Feststellung, gewürzt mit Ironie. Schließlich hätte die Halle, deren Anfänge bis zur Jahrtausendwende zurückreichen, bereits 2014 für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen sollen. Doch verzögerten Finanz- und Wirtschaftskrise und Geldnöte der Stadt den Bau des ambitionierten Projekts, das immer weiter abgespeckt wurde. Dann gab es Probleme mit dem Schirm-Dach, das nach den Vorstellungen von Architekt Swen Brodkorb von oben Tageslicht ins Gebäude dringen lassen sollte. Die Konstruktion hielt den Brandschutzbestimmungen nicht stand, musste im Detail umgeplant werden. Unschöne Folge: Die Inbetriebnahme verschob sich wieder und wieder.

Im April war die Halle nicht fertig, aber Schauplatz für erste Sportereignisse: den Bayernpokal der Nachwuchsvolleyballer und deutsche Turniertanz-Meisterschaften. Wo nach den Pfingstferien Trainings- und Sportstunden beginnen sollen, erhielt Oberbürgermeister Thomas Jung nun als Hausherr statt eines symbolischen Schlüssels einen Ball. Die Halle habe ihre erste Feuerprobe ja schon bestanden, meinte er launig und schwärmte von "euphorischen Briefen", die ihn nach den zwei Veranstaltungen erreicht hatten. Die Kommentare schwankten demnach zwischen "super" und "fantastisch".

Einen großen Teil seiner Rede widmete Jung dem Namensgeber der Halle: Julius Hirsch hatte die SpVgg 1914 als Kapitän zur Deutschen Meisterschaft geführt, als Jude wurde er Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. "Julius Hirsch, das ist die große Botschaft dieser Halle, lebt in unserer Stadt und wir bleiben ihm dankbar", sagte Jung mit Verweis auf Populisten, die rassistische Positionen wieder salonfähig machen wollen. Auch SpVgg-Geschäftsführer Holger Schwiewagner beschwor im Namen des einstigen Spielführers ein "friedliches und freiheitliches Miteinander in unserer Gesellschaft".

Krauße sprach von "4000 Metern Nervenfasern", die alle am Bau Beteiligten verloren hätten. Nazi-Opfer Hirsch mit der Halle nun aber ein Andenken bewahren zu können, sei "jede Faser wert". Andreas Hirsch, Enkel des Namenspatrons, zeigte sich am Rand des von Tanz- und Akrobatikshows vieler Schüler flankierten Festakts bewegt. Die Halle gefalle ihm gut, sagte er, "auch weil sie mit ihrer lichten, offenen Architektur ein Symbol für eine offene, tolerante Gesellschaft in einem offenen Europa ist".

BIRGIT HEIDINGSFELDER