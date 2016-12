Nach dem Festschmaus: Kontrastprogramm für den Körper

Eiskalt oder geheizt: Frischluft hilft dem Organismus an Weihnachten auf die Sprünge - vor 5 Stunden

FÜRTH/ZIRNDORF/STEIN - Essen, Trinken, Sitzen: Weihnachten ist zwar gemütlich, aber im höchsten Maße ungesund. Dagegen hilft nur: Raus aus der Routine und raus an die frische Luft. Gelegenheit zur Bewegung gibt es in Stadt und Land für nahezu jeden Geschmack.

Auch wenn der Winter schwächelt: Auf der Zirndorfer Eislaufbahn können Schlittschuhläufer komfortabel ihre Runden drehen. © Foto: Thomas Scherer



Natur pur, rund um die Uhr geöffnet und freier Eintritt – gut, dass es den Fürther Stadtwald gibt. Als Anlaufstelle bietet sich der Parkplatz beim NH-Hotel Forsthaus (Am Vogelsang) an. Von hier aus ist es nur einen Katzensprung zum Wildschweingehege. Jede Menge Anregungen für Spaziergänge, Wanderungen und Laufrunden findet man auf der Übersichtstafel der gut markierten Wege gleich am Parkplatz.

Die Zirndorfer lieben frostige Stimmung und haben die Türen zu ihrer künstlich gekühlten Eislaufbahn am Bibertbad (Neptunstraße 8) geöffnet. Hier kann man am 2. Weihnachtstag von 10 bis 16 Uhr rasant die Kurve kratzen. Wer keine Schlittschuhe hat, kann sich gegen eine kleine Gebühr vor Ort welche ausleihen. Das benachbarte Hallenbad ist am 2. Weihnachtstag bis 17 Uhr offen, Schwimmer können schon ab 8 Uhr legen, Hitzefans in der neuen, erweiterten Sauna mit Panoramablick ins Biberttal ab 10 Uhr.

Das Fürthermare am Scherbsgraben mit Spaßbad, Therme und Saunalandschaft lockt am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 10 bis 23 Uhr. Im Thermalwasser planschen und in diversen Saunas schwitzen kann man aber auch in Stein. Das Palm Beach bietet dazu am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 9 bis 22 Uhr reichlich Gelegenheit. Zu den neuen Attraktionen gehört eine Gondelsauna, mit der man sich hydraulisch zwölf Meter hoch hinaufheben lassen kann. Feiertagsruhe herrscht über Weihnachten indessen im Zirndorfer Playmobil-FunPark.

fn