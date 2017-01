Nach dem Lim-Aus: Neues Quartier für Französischkurse

Im Haus der Fürther Volkshochschule ist eine Lim-Lounge eingerichtet worden - 23.01.2017 22:56 Uhr

FÜRTH - Die Städtepartnerschaft mit Limoges hat nach der Schließung des Fürther Lim-Hauses zum Jahreswechsel neue Stützpunkte. In der Volkshochschule wurde jetzt eine Lim-Lounge für die Sprachkurse eingerichtet, im nahen Citypastoral-Laden „mittendrin“ eröffnet im März ein Limoges-Infocenter.

Die Dozentinnen (v. li.) Jasmin Kaiser, Damienne Malloyer-Neeb, Marie-Odile Melzer-Varlet, Annie Gabsteiger, Muriel Meignan und Dorothée König an ihrer neuen Wirkungsstätte. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Im dritten Stock des Volkshochschulgebäudes in der Hirschenstraße 27 / 29 wurde der Seminarraum III.3 mit seiner großen Eckfensternische und herrlichem Ausblick über die Dächer der westlichen Innenstadt für die bisher im Lim–Haus angebotenen Sprachkurse hergerichtet. Ausgestattet wird er noch mit neuer Kommunikationstechnik. Das zuvor im Lim-Haus angebotene Kursprogramm ist hier ohne Abstriche in seiner bisherigen Form machbar.

Touristisches Informationsmaterial und kunsthandwerkliche Produkte aus der Partnerstadt findet man künftig im „mittendrin“-Laden (Blumenstraße 2). Hier will der Lim-Freundeskreis auch Vorträge und Partnerschaftstreffen veranstalten. Dazu werden derzeit ein Raum im ersten Stock und ein Nebenraum im Erdgeschoss hergerichtet. Geöffnet ist das Kommunikationszentrum des Citypastorals montags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Zur Einweihung der Lim–Lounge am 54. Jahrestag des Elysée-Vertrags – das historische Fundament der deutsch-französischen Freundschaft – machte Oberbürgermeister Thomas Jung auf das heuer besonders umfangreiche Fürther Partnerschaftsprogramm aufmerksam. Seit 25 Jahren sind Fürth und Limoges miteinander verbunden. Ein kleines Jubiläum, das mit einer Kunstausstellung im März im Reformkiosk neben der Auferstehungskirche, mit Jugendfreizeiten in Fürth und Limoges, einem Gastronomieprojekt und einem erstmaligen Praktikumsaufenthalt junger Auszubildender aus Limoges in Fürther Baubetrieben gefeiert wird.

Jung zeigte bei dieser Gelegenheit Verständnis für die Verärgerung über die von vielen Menschen als „bitteren Einschnitt“ empfundene Schließung des Lim-Hauses. Ausschlaggebend für diesen Schritt sei jedoch der Rückzug von Limoges aus der Finanzierung gewesen. Es könne kein Lim-Haus geben, wenn Frankreich das nicht wünsche. Immerhin sei man in Fürth dabei, das Beste aus dieser Situation zu machen.

Als ehemaliger Pfleger der Partnerschaftseinrichtung freut sich FDP-Stadtrat Stephan Eichmann über die Alternativen zum Lim-Haus, dessen Schließung für ihn ein „falsches Zeichen“ war. Einig ist er sich mit Jung in der Überzeugung, dass der europäische Gedanke gerade jetzt gestärkt werden müsse, um nationalistischen Tendenzen Paroli bieten zu können.

VOLKER DITTMAR