Nach dem Sturm: Waldschäden massiver als gedacht

FÜRTH - Auch zwei Wochen nach dem schweren Sturm gibt es in den Wäldern noch viel Arbeit. Und manches Kopfschütteln über unvorsichtige Pilzsucher.

Baumriese am Boden: In Egersdorf drohte erneut ein Baum auf ein Haus zu fallen. Es dauerte Stunden, ihn kontrolliert zu fällen. © Foto: News5/Friedrich



Ob im Fürther Stadtwald oder im Staatswald rund um Cadolzburg: Mit dem Wegräumen von umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Kronen sind die Arbeiter gut vorangekommen. "Schneller als gedacht sogar", sagt Robert Abel, der Cadolzburger Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten. Allerdings sind die Schäden in seinem Wald sogar noch massiver als zuerst angenommen: Nicht 3000 Festmeter, wie er ursprünglich schätzte, sondern wohl eher 6000 Festmeter sind dem Sturm vom 18. August zum Opfer gefallen. Er hatte im Westen der Stadt und des Landkreises Schäden angerichtet wie kein anderes Unwetter in den letzten 20, 25 Jahren.((Platzhalter))

Ein Harvester hat in der vergangenen Woche 800 Festmeter bei Egersdorf aufgearbeitet, sagt er. Es bleibt noch viel zu tun. Eine zweite der großen Holzerntemaschinen wird am Montag bei Deberndorf loslegen. "Wir kümmern uns erst mal um die größeren Flächen."

Bewusst hat Abel Wege, die nach dem Unwetter gesperrt wurden, noch nicht freigegeben: Umgekippte Bäume wurden zwar weggeräumt. Aber von oben drohe hier noch Gefahr: Äste, die sich gelöst haben, könnten herunterstürzen. Auch wolle man die Arbeit des Harvesters nicht behindern. Einige Pilzsammler aber haben sich bereits über die Sperrung hinweggesetzt – verstehen könne er das nicht, sagt der Revierleiter.

Bäume, die nicht mehr fest stehen und gefällt werden müssen, entdecken die Waldarbeiter immer wieder. In Egersdorf musste deshalb am Donnerstag einmal mehr die Feuerwehr anrücken: Ein Baum drohte, auf ein Wohnhaus zu kippen. Kräften dreier Ortswehren gelang es erst nach Stunden, mit Hilfe eines Seilzuges den Baum kontrolliert zu fällen, sodass kein Schaden an dem Haus entstand.

Im Fürther Stadtwald wird gefeiert

Im Fürther Stadtwald sind immerhin die Hauptwege wieder frei. Eine absolute Sicherheit, dass kein Ast herunterbricht, gebe es nie, sagt Stadtförster Martin Straußberger. Aber man habe die Wege geräumt und kontrolliert. Fläche für Fläche arbeitet man auch hier die Schäden ab. Gefallene Fichten und Kiefern werden als erste abtransportiert, das Holz wird verkauft. Bäume, die instabil sind, nimmt man gleich mit. Eichen dürfen vorerst noch am Boden liegen bleiben.

500 bis 1000 Festmeter liegen wohl am Boden, so Straußberger. Wenigstens verteilten sich die Schäden nicht über den gesamten Wald: Dort, wo das Stadtwaldfest am Sonntag gefeiert wird, ist kaum etwas passiert.

Claudia Ziob