Nach der Bundestagswahl: Entsetzen in Fürth

Zerknirschte Politiker - Höhenflug der AfD löst Erschütterung aus - vor 10 Minuten

FÜRTH - Die Erschütterung über die eigenen, in diesem Ausmaß nicht erwarteten Verluste bei der Bundestagswahl und den AfD-Erfolg ist auch bei Vertretern der beiden großen Parteien in Fürth immens. Die CSU bleibt im Wahlkreis zwar dominierende Kraft, Christian Schmidt sicherte sich zum achten Mal in Folge das Direktmandat — allerdings weit weniger souverän als bei den vorherigen Urnengängen.

Glückliche Sieger sehen anders aus: „Diejenigen, die wir erreichen wollten, haben wir anscheinend nicht erreicht“, sagte Christian Schmidt selbstkritisch bei der CSU-Wahlparty. © Thomas Scherer



Glückliche Sieger sehen anders aus: „Diejenigen, die wir erreichen wollten, haben wir anscheinend nicht erreicht“, sagte Christian Schmidt selbstkritisch bei der CSU-Wahlparty. Foto: Thomas Scherer



Das Zitat des Abends darf Fürths Bürgermeister und Schulreferent Markus Braun (SPD) für sich reklamieren: „Ein Alptraum jagt den nächsten“, ächzt er, als er im städtischen Wahlamt im Ämtergebäude Süd mit der ersten Ergebnis-Prognose im TV konfrontiert wird. Gemeint ist damit: erst die bittere Heimniederlage der Spielvereinigung im Derby, dann der historische Absturz der SPD bei Bundestagswahlen.

Den anwesenden Genossen ist die Fassungslosigkeit ins Gesicht gemeißelt, Oberbürgermeister Thomas Jung spricht von einem „nie für möglich gehaltenen Tiefpunkt“ und erteilt — wie alle anderen führenden Genossen der Kleeblattstadt — einer weiteren Großen Koalition eine klare Absage.

Selbst in der SPD-Hochburg Fürth kamen die Sozialdemokraten nur auf 20,9 Prozent (2013: 28,6), im gesamten Wahlkreis, der neben der Stadt und dem Landkreis Fürth den Landkreis Neustadt-Bad Windsheim umfasst, gar nur auf 18,8 Prozent (2013: 25,2).

Im Osten der Stadt, bei der Wahlparty der örtlichen CSU, darf sich deren Direktkandidat Christian Schmidt zwar Sieger nennen — doch echte Freude sieht anders aus. „Diejenigen, die wir erreichen wollten, haben wir anscheinend nicht erreicht“, konstatiert der Bundeslandwirtschaftsminister und spricht von einem „Denkzettel“ der Wähler. 35,2 Prozent fuhr die CSU im Wahlkreis ein — gegenüber 42,8 vor vier Jahren.

Bilderstrecke zum Thema Große Emotionen: So sah es auf den Wahlpartys in Fürth aus Jubel, Begeisterung, aber auch Enttäuschung und Entsetzen - so vielseitig zeigten sich die Emotionen auf den Wahlpartys in Fürth am Sonntagabend. Die Bilder zu den Feiern der Grünen, der SPD, der CSU sowie der Fürther Linken finden Sie hier.



>>>Eindrücke, Zahlen, Informationen: Der Wahl-Sonntag zum Nachlesen<<<

>>>So hat der Wahlkreis Fürth gewählt<<<

Auch das eigene Ergebnis des in der Vergangenheit erfolgsverwöhnten CSU-Mannes ist eher ernüchternd. 39,9 Prozent stehen für den 60–Jährigen zu Buche, 2013 waren es noch stolze 49,2. Sein SPD-Kontrahent Carsten Träger konnte 22,9 Prozent ergattern, 2013 waren es 27,1. Nicht ganz so desaströs zwar — aber ob der 43-Jährige den erneuten Einzug ins Berliner Parlament schafft, war bei Redaktionsschluss unklar.

Reicht es fürs Mandat?

Auch Träger stellte sich auf „eine lange Nacht“ ein. Mit Gewissheit über sein politisches Schicksal rechnete er erst in den frühen Morgenstunden. Die entscheidende Frage: Reicht das niederschmetternde SPD-Gesamtergebnis — in Bayern landete die Partei bei rund 15 Prozent — um dem auf Listenplatz 19 stehenden Fürther sein Mandat zu sichern?

Dem Grünen-Abgeordneten des Wahlkreises Fürth, Uwe Kekeritz, hingegen ist der weitere Verbleib in Berlin sicher. Das Grünen-Ergebnis fiel etwas besser aus als allgemein erwartet, zudem steht Kekeritz auf dem sehr guten Platz vier der Liste für den Freistaat.

Über ihr Parteiergebnis vor Ort — 10,4 Prozent im Wahlkreis, 11,9 in der Stadt — dürften die Grünen ebenfalls hocherfreut sein, ebenso wie Linke und FDP, die ihre Anteile annähernd verdoppelt haben. Hinsichtlich einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen allerdings zeigt sich Kekeritz überaus skeptisch. Er plädiert für eine Minderheitsregierung aus Union und FDP.

"Geschmackloser Wahlkampf, rechtsextreme Thesen"

Während die örtliche AfD sich trotz des starken Ergebnisses nicht gänzlich zufrieden präsentierte, sorgte der Aufschwung der Rechtspopulisten bei der Konkurrenz für Entsetzen. Dass man 13 Prozent der Stimmen in Deutschland „mit einem geschmacklosen Wahlkampf und rechtsextremen Thesen“ einfahren könne, sei für ihn „unfassbar“, sagte etwa Carsten Träger den FN.

Die Ergebnisse der Direktkandidaten im Wahlkreis Fürth (170 von 170 Wahlbezirke ausgewertet) 39.9% 78558 Stimmen Name: Christian Schmidt Alter: 60

Wohnort: Fürth Liste: CSU Beruf: Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, Rechtsanwalt



22.9% 45054 Stimmen Name: Carsten Träger Alter: 43

Wohnort: Fürth Liste: SPD Beruf: MdB



10.6% 20968 Stimmen Name: Arno Treiber Alter: 53

Wohnort: Fürth Liste: AfD Beruf: Diplom-Verwaltungswirt



9.7% 19088 Stimmen Name: Uwe Kekeritz Alter: 63

Wohnort: Uffenheim Liste: Die Grünen Beruf: MdB



6.8% 13299 Stimmen Name: Niklas Haupt Alter: 31

Wohnort: Fürth Liste: Die Linke Beruf: Student der Kulturgeographie (M.A.) / Bildungsreferent



5.4% 10616 Stimmen Name: Franz Fleischer Alter: 62

Wohnort: Fürth Liste: FDP Beruf: Geschäftsführer



4.4% 8630 Stimmen Name: Elke Eder Alter: 54

Wohnort: Zirndorf Liste: Freie Wähler Beruf: Heilerziehungspflegerin





Zweitstimmenergebnisse 2017 im Wahlkreis Die Ergebnisse im oberen Diagramm zeigen die Zweitstimmenergebnisse im Wahlkreis Fürth. Das untere Diagramm zeigt die Gewinne und Verluste im Wahlkreis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. 35,2% CSU 18,8% SPD 11,7% AfD 10,4% Die Grünen 8,9% FDP 7,8% Die Linke 7,60% 6,40% 7,30% 1,30% 4,20% 2,80%

Wolfgang Händel Leiter Lokalredaktion Fürth E-Mail