Nach Großbrand in Fürth: Polizei lässt Gaffer zahlen

Große Rauchsäule lockte "Sensationstouristen" an - Feuerwehr wurde behindert - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Rauchwolke war bis nach Nürnberg zu sehen: Ein Brand auf dem Gelände eines Fürther Entsorgungsbetriebes lockte am Sonntag zahlreiche Schaulustige an - sie blockierten die Anfahrtswege der Feuerwehr. Die Retter waren empört, jetzt zieht auch die Polizei Konsequenzen.

Eine meterhohe Rauchwolke lockte bei einem Brand im Fürther Westen zahlreiche Schaulustige an, die den Einsatz behinderten. Die Polizei geht nun gegen 51 Pkw-Halter vor. © ToMa/Reitmayer



Eine meterhohe Rauchwolke lockte bei einem Brand im Fürther Westen zahlreiche Schaulustige an, die den Einsatz behinderten. Die Polizei geht nun gegen 51 Pkw-Halter vor. Foto: ToMa/Reitmayer



Der Großbrand am Sonntag hielt die Retter gleich doppelt in Atem. Einerseits war die Feuerwehr bis in die Nacht hinein damit beschäftigt, die Flammen und Glutnester zu bekämpfen. Andererseits bereiteten Schaulustige Probleme, die mit ihren Autos die Anfahrtswege blockierten. In einem Facebook-Posting machte die Fürther Feuerwehr ihrem Unmut Luft. Darin heißt es: In der Hafen- und Mainstraße habe sich ein erschreckendes Bild geboten. "Viele zückten ihre Smartphones und versorgten soziale Medien, Freunde und Bekannte, die letztlich auch neugierig wurden und die Einsatzstelle belagerten. Welche Folgen der Sensationstourismus jedoch für die Retter hat, ist niemandem bewusst."

Feuerwehren die aus dem Norden anrückten, kamen in der Mainstraße kaum durch. Solche Szenen seien leider kein Einzelfall, deshalb appellierten die Feuerwehrkräfte an die Vernunft der Autofahrer. Beim nächsten Mal könne es um Menschenleben gehen: "Wird zum Beispiel eine Person im Gebäude vermisst, die dort dem Brandrauch ausgesetzt ist, zählt jede Sekunde."

Bilderstrecke zum Thema Dunkler Qualm über Fürth: Großbrand in Entsorgungsfirma Ein Großbrand forderte am Sonntag und Montag die Fürther und die Nürnberger Feuerwehr: In einer Entsorgungsfirma im Westen der Kleeblatt-Stadt fing ein größerer Haufen Plastik Feuer. Eine dunkle Rauchsäule stieg kurz nach Ausbruch des Feuers über der Stadt auf. Selbst am Tag danach waren die Einsatzkräfte noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt.



190 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Großbrand auf dem Gelände der Recyclingfirma im Fürther Westen unter Kontrolle zu bringen. Dichter Rauch und giftige Dämpfe erschwerten die Arbeit. Die Feuerwehr führt vor Augen: "Schaulustige, die ohne jeglichen Schutz den Brand beobachteten, hätten unter Umständen Einsatzkräfte binden können, so zum Beispiel bei auftretenden Reizungen der Atemwege oder gar Bewusstlosigkeit durch die giftigen Dämpfe etc."

Die Polizei geht nun gegen etliche Gaffer vor. Viele wurden zu Falschparkern: Einige der Autos wurden in einer Grünanlage abgestellt, unweit des Brandortes. 51 Fahrzeuge hat die Fürther Polizei während des Einsatzes notiert. Die Halter werden in den kommenden Tagen Post bekommen. 15 Euro werden fürs Parken in der Grünanlage fällig, so regelt es die Fürther Straßenverkehrsordnung.

Die Polizei betont, sie werde auch künftig gegen Schaulustige, die den Einsatz behindern oder ordnungswidrig parken, vorgehen. Die Brandexperten der Kriminalpolizei suchen unterdessen noch nach der Ursache des Feuers, hier liegen noch keine neuen Informationen vor.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.