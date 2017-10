Nach Kreuzungs-Kollision: Vier Verletzte bei Cadolzburg

Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an am Unfall vorbeigeleitet - vor 40 Minuten

CADOLZBURG - An einer Kreuzung bei Cadolzburg kollidierten am Montagnachmittag drei Fahrzeuge. Der Sachschaden dürfte enorm sein, doch die Insassen in den Unfallfahrzeugen hatten wohl Glück.

Noch ist die genaue Ursache unklar, doch die Polizei skizziert den Unfall bislang so: Der Fahrer eines VW Golf missachtete auf dem Weg von Roßendorf auf die B8 ein Vorfahrtschild. Er kollidierte mit einem anderen Volkswagen, der wiederum auf einen BMW geschleudert wurde. In den Autos saßen insgesamt fünf Leute, wobei vier verletzt wurden.

Bilderstrecke zum Thema Totalschaden: Drei Autos prallen bei Cadolzburg ineinander Der Unfall ging wohl für die Insassen der Autos glimpflich aus: Nach einem Vorfahrtsverstoß kollidierten in der Nähe von Cadolzburg gleich drei Autos. Ein Mensch erlitt mittelschwere Verletzungen, drei weitere leichte Blessuren. Der Schaden ist immens.



Zu den Personalien konnte die Polizei am späten Montagnachmittag noch nichts sagen, ein Fahrer wurde jedoch mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Drei weitere Menschen erlitten eher leichtere Blessuren.

An den drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, dementsprechend hoch dürfte der Sachschaden sein. Die Straße in der Nähe des Gewerbegebiets Schwadermühle glich einem Trümmerfeld. Während der Bergungsarbeiten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Behinderungen hielten sich dementsprechend in Grenzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.