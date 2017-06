Nach lautem Knall: Stromausfall in Zirndorf und Oberasbach

Netzversorger hat die Ursache wohl bereits gefunden - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Und das während des Deutschland-Spiels: Am Donnerstagabend ist in Teilen Zirndorfs und Oberasbach der Strom ausgefallen. Der Versorger vermutet das Problem in Leichendorf.

Gerüchten, dass ein Umspannwerk brenne, erteilte die Einsatzzentrale der Polizei am Abend eine Absage. Im Internet berichten Anwohner aber von einem lauten Knall in Zirndorf.

Der Stromversorger ging sofort auf Ursachenforschung und vermutet, dass der Störfall in einem Umspannwerk in Leichendorf seinen Ursprung nahm. Die Feuerwehr fuhr in Folge des Stromausfalls zahlreiche Stellen, wie auch das Playmobil-Werk an, um die Notversorgung zu überprüfen.

