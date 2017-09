Nach Rangelei: Einbrecher verliert Schuh in Wohnung

Einbrecher erzählte Wirt danach von einem "Überfall" durch Unbekannte - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mitten in der Nacht betritt ein Mann eine Gaststätte, berichtet dem Wirt, überfallen und mit Säure angegriffen worden zu sein. Ihm fehlt außerdem ein Schuh. Der Wirt glaubt dem Mann. Doch als die Polizei die Sache näher untersucht, wird das Opfer plötzlich zum Täter.

In der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr stieg ein 21-Jähriger in der Fürther Innenstadt durch ein Fenster in eine Wohnung in der Königsstraße ein, wobei er das Fenster beschädigte. Das Ehepaar, das in der Wohnung lebt, wachte bei dem Lärm auf und ertappte den Einbrecher auf frischer Tat. Es kam zu einer Rangelei zwischen ihm und dem Ehemann. Die Frau griff ebenfalls ein und schüttete dem 21-Jährigen eine Flüssigkeit ins Gesicht. Er ergiff daraufhin die Flucht und verlor dabei einen Schuh in der Wohnung. Die Eheleute riefen sofort die Polizei.

Der Einbrecher flüchtete währenddessen in eine Gaststätte in der Nähe und berichtete dem Wirt von einem angeblichen Überfall auf ihn. Unbekannte sollen ihn überwältigt und ihm Säure ins Gesicht geschüttet haben. Der Wirt glaubte dem jungen Mann, auch da er tatsächlich Rötungen an den Armen hatte, und verständigte ebenfalls die Polizei.

Die Beamten konnten anhand des fehlenden Schuhs, der in der Einbruchswohnung gefunden wurde, schnell den tatsächlichen Tatverlauf rekonstruieren. Nach einer ambulanten Behandlung musste der 21-Jährige deshalb mit zur Fürther Kriminalpolizei, wo er das Verbrechen gestand. Die Beamten prüfen derzeit, ob er auch für weitere Verbrechen in der Vergangenheit verantwortlich sein könnte.

Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen versuchten schweren Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat ein. Ein Ermittlungsrichter entscheidet am Freitag über die Haftfrage, die die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gestellt hat.

