Nach Sturmböe: Baugerüst in Wilhermsdorf eingestürzt

Hauptstraße war am Vormittag für den Verkehr gesperrt - vor 35 Minuten

WILHERMSDORF - Schock für die Bewohner von Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) am frühen Samstagmorgen: Nach einer heftigen Sturmböe stürzte ein Baugerüst mitten in der Ortsmitte teilweise ein. Die Feuerwehr rückte an und musste die Hauptstraße vorerst für den Verkehr und Fußgänger sperren.

Die Feuerwehr sperrte die Hauptstraße in Wilhermsdorf wegen der herabstürzenden Gerüstteile. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Gegen 6 Uhr morgens wurden die Anwohner an der Wilhermsdorfer Hauptstraße unsacht aus dem Schlaf gerissen. Eine Sturmböe, die das Wettertief "Eckhart" mit sich brachte, erfasste ein Baugerüst mitten im Ortskern, das an der CVW-Bank aufgestellt war. Die Gerüstteile lösten sich laut Medienberichten von dem Gebäude und krachten auf die Hauptstraße.

Die Anwohner alarmierten die Polizei. Diese verständigte die Feuerwehr zur Absicherung der Straße. Der Bereich wurde wegen der herabstürzenden Teile für Fußgänger und den Straßenverkehr gesperrt. Die zuständige Gerüstbaufirma rückte an und sicherte den Anbau im Verlauf des Vormittags wieder.

evo

