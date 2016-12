Nach Toiletten-Explosion: Polizei bittet um Hinweise

Ursache der Detonation weiterhin unklar - Spur der Verwüstung - 19.12.2016 09:33 Uhr

FÜRTH - Nach der schweren Explosion einer Baustellentoilette in Fürth bittet die Kriminalpolizei um die Unterstützung der Bevölkerung. Nach wie vor ist völlig unklar, was die Detonation verursachte. Die Untersuchungen vor Ort ergaben bisher keine Hinweise.

Nach der Explosion einer Baustellentoilette in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleicht die Fürther Waldstraße einem Schlachtfeld. © NEWS5 / Weier



Die Explosion in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte in der Waldstraße eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Teile der Baustellentoilette, die als solche nicht mehr zu erkennen war, lagen über mehrere Hundert Meter weit verstreut, Fensterscheiben an mehreren Gebäuden waren zerborsten und einige Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt.

Die erkennungsdienstlichen Arbeiten am Explosionsort sind inzwischen abgeschlossen. Explosionsrelevante Teile wurden sichergestellt und zur forensischen Untersuchung nach München zum Bayerischen Landeskriminalamt gebracht. Die Auswertung dieser Untersuchung bleibt abzuwarten.

Nach wie vor ist unklar, weshalb die Toilette explodierte. Laut Polizei ergaben die Untersuchungen vor Ort bisher keine Hinweise. Die Ermittlungen - auch zur Motivation möglicher Täter - führt das Fachkommissariat der Kripo Fürth. Anhaltspunkte auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben sich bisher nicht ergeben.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise:

Zeugen, die vor der Explosion am Sonntag, 18.12.2016, kurz nach 1.15 Uhr verdächtige Personen beobachtet oder Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise haben Passanten, Kraftfahrer oder Fahrgäste des Omnibusses solche Beobachtungen gemacht.

Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333.

