Nach Verkehrsunfall: Beteiligte lassen Fäuste sprechen

63-Jähriger fährt angeblich Fußgänger an - Streit eskaliert - vor 2 Stunden

FÜRTH - Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten war offensichtlich am Montagvormittag Auslöser für einen Streit zwischen drei Männern, in welchem am Ende die Fäuste sprachen. Die Fürther Verkehrspolizei sucht nun Zeugen des Geschehens.

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand wollte ein 63-jähriger Autofahrer kurz nach 11 Uhr einen Parkplatz eines Fürther Großhandels in der Hand-Vogel-Straße in Richtung Ausfahrt verlassen. Zu dieser Zeit fand auf der Parkfläche ein Gebrauchtwarenmarkt statt, welcher zahlreiche Besucher angelockt hatte, und das Befahren des Parkplatzes erschwerte.

Kurz vor Erreichen der Ausfahrt soll der langsam fahrende Pkw des 63-Jährigen einen 61-jährigen Fußgänger am Bein gestreift haben. Der Angefahrene sei daraufhin außer sich gewesen sein, habe den Fahrer beleidigt und mit der Faust auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschlagen, welche durch diese Aktion beschädigt worden sei. Anschließend war der 61-Jährige weitergegangen.

Doch damit war den Streitigkeiten nicht Genüge getan. Inmitten der Marktstände begegnete der Angefahrene kurz darauf dem Sohn des Pkw-Fahrers. Der 33-Jährige stellte den Mann zur Rede. Die beiden Männer begannen zu streiten. Nicht lange, und zwischen dem 33-Jährigen, dem 61-Jährigen und dessem Begleiter entstand eine Rangelei. Die Fürther Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 973997-171 zu melden.

