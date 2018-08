Nachbar verfolgt Einbrecher durch Zirndorf

Seine Frau hatte Geräusche gehört und die Männer weglaufen gesehen - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Sie rief die Polizei, er lief den Einbrechern hinterher: Einem aufmerksamen Ehepaar ist es zu verdanken, dass in Zirndorf zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt werden konnte.

Einbruchsgeräusche aus dem Nachbaranwesen in der Felsenstraße hatten eine Frau in der Nacht zum Sonntag aufgeschreckt. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Noch während des Telefonats bemerkte sie, dass zwei Personen aus dem Nachbarhaus in Richtung Jahnstraße flüchteten.

Daraufhin nahm der Ehemann der Zeugin die Verfolgung auf und lief den Verdächtigen hinterher. Kurze Zeit später trafen gleich mehrere Streifen ein.

Dank der Ortsangaben des Zeugen entdeckten die Beamten die zwei Männer noch in der Jahnstraße und nahmen sie fest. Einer der beiden wehrte sich nach Angaben der Polizei heftig und musste daher gefesselt werden. In unmittelbarer Tatortnähe wurde Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt.

Der 40- und der 44-Jährige wurden zur Dienststelle gebracht und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Frage entscheidet, ob sie in U-Haft kommen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

