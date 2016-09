Diese Bilder hier sind was für die Sadisten: Beim Runterra-Extremlauf im mittelfränkischen Wintersdorf wateten Hunderte Verrückte durch den Schlamm, kämpften sich über fiese Hindernisse, gingen durchs Feuer. Wir haben die Bilder!

Die Spannung war nahezu greifbar: Vor dem Start zum Runterra-Hindernislauf in Wintersdorf bei Zirndorf stimmen sich die Starter auf das kräftezehrende Rennen ein. 1900 Läufer nehmen in diesem Jahr an einem der härtesten Hindernisläufe Deutschlands teil.