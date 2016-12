Nächtlicher Großeinsatz der Polizei am Fürther Rathaus

FÜRTH - In der Fürther Innenstadt hat es am frühen Freitagmorgen einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Nach Auskunft eines Polizeisprechers stellten die Beamten eine Gruppe von Personen, aus der heraus mehrere Autos beschädigt worden sein sollen.

Die Königstraße in Fürth war gegen 2 Uhr am frühen Freitagmorgen Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei. Die Ordnungshüter rückten mit rund zehn Streifenwagen an. Am Rathaus stellten die Beamten "eine größere Gruppe von Personen", wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen gegenüber nordbayern.de erklärte.

Mehrere Autos sollen "aus dieser größeren Personengruppe heraus beschädigt" worden sein, so der Sprecher. "Größer verletzt worden" sei niemand. Dazu, ob es Festnahmen gab, wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern. Die Polizei will im Laufe des Vormittags weitere Informationen bekannt geben.

