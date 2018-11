Nahverkehr-Nulltarif im Fürther Advent

Kostenloser ÖPNV an den vier Samstagen vor Weihnachten - vor 26 Minuten

FÜRTH - An den vier Adventssamstagen 1., 8., 15. und 22. Dezember kann man in Fürth kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen, Bummeln und Weihnachtsmarktbesuch fahren.

Gratis zum Weinnachtsshopping: Die infra in Fürth macht's möglich. © Hans-Joachim Winckler



Gratis zum Weinnachtsshopping: Die infra in Fürth macht's möglich. Foto: Hans-Joachim Winckler



Dieses Angebot der infra verkehr gilt im Stadtgebiet Fürth auf allen Linien (Bus, U- und S-Bahn, Regionalbahn) in der Tarifstufe B und das von Betriebsbeginn bis gegen 5 Uhr mit den letzten Fahrten der Nightliner. Für Fahrten, die über das Stadtgebiet hinausgehen, ist der reguläre Tarif zu zahlen.

Das Angebot geht auf einen Vorschlag der SPD in der Diskussion um die Gestaltung der Fahrpreise ab 2019 zurück. Das Sozialforum hatte sich für einen gänzlich kostenlos nutzbaren Nahverkehr stark gemacht, CSU und Linke setzten sich für einen Fürther Kurzstreckentarif von einem Euro ein. An den Adventssamstagen stellt die infra Verkehr in der Fußgängerzone wieder einen Bus zum Deponieren voller Einkaufstüten bereit.

fn