Naschgarten: Hier lernen Fürther Kinder kochen

FÜRTH - Dass Kohlrabi so viel Zuspruch erhalten kann, hätte wohl keiner der Teilnehmer gedacht: Im Naschgarten des Kinder- und Jugendhauses Catch Up und des Cafés Elli haben Mädchen und Jungen den Sommer über Gemüse und Kräuter angebaut — und gelernt, damit zu kochen.

In der Küche des Jugendhauses bereiten Levi (13) und Florian (12, rechts) eine Kürbissuppe zu. Die frischen Zutaten stammen aus dem eigens angelegten Garten. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Salat, Kürbis, Kapuzinerkresse, das alles gibt der Naschgarten mit seinen Hochbeeten her. Angelegt haben ihn im April die jungen Besucher der Jugendeinrichtungen an der Kapellenstraße. "Wir wollten ihnen die saisonale und regionale Küche näherbringen", erklärt Catch Up-Mitarbeiterin Karolin Held – "und zeigen, dass gesund nicht immer eklig ist." Dafür bereiteten sie in einem Kochprojekt Wraps oder Gemüselasagne zu, auf den Rohkostplatten wurde der frisch geerntete Kohlrabi zum Renner. "Der ging quasi weg wie warme Semmeln", sagt Held. Der Naschgarten entstand im Rahmen des Förderprogramms "Gesundheitsregion Plus", die Techniker Krankenkasse unterstützte das Projekt finanziell. Gesunde Ernährung sei eine wichtige Präventionsmaßnahme, unterstreicht Eva Göttlein, die die Angebote der Gesundheitsregion koordiniert.

Der Garten steht auch anderen Interessenten offen: "Wer in der Nähe wohnt, kann gerne herunterkommen und ein paar Kräuter pflücken — und natürlich selbst etwas anbauen", lädt Held ein.

