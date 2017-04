Neue Ampeln ebnen der Fürther Feuerwehr den Weg

Für 1,7 Millionen Euro will die Stadt den Verkehrsfluss um die neue Feuerwache verbessern - vor 1 Stunde

FÜRTH - Sieben Ampel-Knotenpunkte zwischen Kapellenstraße und Billinganlage muss die Stadt neu konzipieren, damit die Feuerwehr von ihrer künftigen Wache am Schießanger aus ungehindert durch das Verkehrsgewühl zum Einsatz kommen kann. Davon sollen auch Busfahrer, Radler und Fußgänger profitieren.

Alles anders für die Brandschützer: Wenn die moderne Feuerwache an der Kapellenstraße ihren Platz hat, müssen die Ampelknotenpunkte auf Vordermann gebracht werden. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Noch bevor die moderne Feuerwache bezogen wird – geplant ist das im Herbst 2019 – müssen die neuen Signalanlagen installiert sein und funktionieren. Bei Alarm sollen sie im Falle eines Staus den anfahrenden Verkehr aufhalten und den Abfluss der Blechlawine beschleunigen. Schon jetzt ist die Kapellenstraße im Berufsverkehr häufig dicht.

Den vorhandenen Ampeln attestiert das Baureferat "funktionale wie gestalterische Defizite". Ihre Belastungsgrenze sei längst erreicht, die Erneuerung ohnehin nötig. Im Zusammenhang damit soll die Grüne Welle zwischen Billinganlage und Poppenreuther Straße/Frankenschnellweg optimiert werden. Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen des Tiefbauamts einschließlich einer Deckenerneuerung in der Würzburger Straße auf 1,7 Millionen Euro.

Zu den Neuerungen gehört eine Busspur mit kombiniertem Radverkehr in der Würzburger Straße stadteinwärts, die Möglichkeit, aus der unteren Königstraße direkt in die Uferstraße einfahren zu können und das Unterbinden des Geradeausfahrens aus der Cadolzburger Straße zur Vacher Straße. Letzteres hat sich als eine empfindliche Bremse des Verkehrsflusses erwiesen. Wer künftig diesen Weg nehmen will, muss durch die Lehmusstraße in die Würzburger Straße fahren, um dann als Linksabbieger zur Billinganlage zu kommen.

An der Einmündung der Vacher Straße in die Hochstraße soll die Fußgängerinsel zugunsten einer barrierefreien Fußgängerfurt aufgegeben werden. Generell ist eine Verbreiterung der Fußgängerüberwege vorgesehen. Kritisch steht die Arbeitsgruppe Radverkehr Fürth dem Vorhaben gegenüber, den Radverkehr aus dem Fritz-Mailaender-Weg entgegen der Fahrtrichtung über die Flutbrücke zu leiten. Aus Sicherheitsgründen sollten Radler nur auf der richtigen Fahrbahnseite geführt werden.

Als einen gelungenen Entwurf zur Lösung der äußerst komplexen Materie bezeichnet Bürgermeister Markus Braun das Konzept der städtischen Verkehrsplaner. Baureferent Joachim Krauße betont, dass die Zeit drängt. Notfalls müssten andere Projekte zurückgestellt werden, damit die Feuerwehr freie Fahrt hat.

Mit den neuen Ampeln könne sich die Stadt eine zweite Feuerwache ersparen. Feuerwehrchef Christian Gussner sieht in dem Vorhaben ebenfalls einen wichtigen Baustein, um die Leistungsfähigkeit der Hilfsorganisation zu sichern.

