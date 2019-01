Neue Anlaufstelle für Patienten in Not

Bereitschaftspraxis hilft, wenn abends und an Wochenenden ein Arzt zur Stelle sein soll - vor 41 Minuten

FÜRTH - Patienten, die in Fürth und Umgebung außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten ambulante Hilfe benötigen, sollen es künftig leichter haben: Anfang des Jahres hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) am Klinikum Fürth eine Bereitschaftspraxis mit neuen Öffnungszeiten eingerichtet.

Schilder weisen Patienten im Klinikum den Weg zur Bereitschaftspraxis, die sich oberhalb der Strahlentherapie befindet. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Schilder weisen Patienten im Klinikum den Weg zur Bereitschaftspraxis, die sich oberhalb der Strahlentherapie befindet. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Mühsame Recherchen, welcher Arzt gerade Dienst hat und wo sich dessen Praxis befindet, können dadurch entfallen, teilen die KVB und das Klinikum in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Eröffnung der Praxis sei Teil einer umfassenden Reform des Bereitschaftsdienstes in Bayern.

Ohne Voranmeldung

Landesweit gibt es derzeit laut KVB 108 der zentral gelegenen Bereitschaftspraxen, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden können. Ziel sei es, in ganz Bayern flächendeckend eine ambulante medizinische Akutversorgung auch an Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten. Sie dient in erster Linie dazu, den Patienten so weit zu versorgen, dass er am nächsten Morgen oder zu Beginn der neuen Woche die reguläre Sprechstunde seines Arztes aufsuchen kann.

Zugleich soll durch die neue Struktur die Dienstbelastung möglichst gleichmäßig unter den Haus- und Fachärzten verteilt werden. Im Freistaat sind rund 21 000 Vertragsärztinnen und -ärzte zum Bereitschaftsdienst verpflichtet. Dank des neuen Angebots würden auch die Notaufnahmen der Krankenhäuser von leichteren Fällen entlastet, heißt es. Deshalb begrüßt auch das Fürther Klinikum die Einrichtung: Dadurch entstehe "eine auch von uns gewünschte Erweiterung der ambulanten Notfallversorgung", so Klinikvorstand Peter Krappmann.

Die Bereitschaftspraxis ist im sogenannten Gesundheitszentrum des Klinikums, oberhalb der Strahlentherapie, zu finden. Zur Praxis gelangt man über den Haupteingang des Klinikums oder über einen seitlichen Zugang rechts davon.

Von der ambulanten Versorgung in der Bereitschaftspraxis zu unterscheiden ist jener Bereitschaftsdienst, der mit seinen Notärzten im Fall von lebensbedrohlichen Erkrankungen anrückt. Er ist rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 112 zu erreichen.

Die Fürther Bereitschaftspraxis hat Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag von 17 bis 21 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Informationen zu Öffnungszeiten und Anfahrtsbeschreibungen aller Bereitschaftspraxen in Bayern gibt es unter www.bereitschaftsdienst-bayern.de und unter der Rufnummer 11 61 17.

fn