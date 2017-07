Neue Häuser neben dem Ronhof

FÜRTH - Das Herz der neuen Haupttribüne im Ronhof ist fertig, zu beiden Seiten wird sie noch wachsen. Unterdessen sieht es so aus, als ob sich in unmittelbarer Nachbarschaft bald eine weitere Baustelle auftut. Sicher scheint: Ein Supermarkt, den Playmobil-Spross Conny Brandstätter dort einmal angedacht hat, kommt nicht.

Die neue Haupttribüne des Ronhofs wurde kürzlich eingeweiht, in unmittelbarer Nachbarschaft könnte sich bald eine weitere Baustelle auftun. © Sportfoto Zink / OGo



Erst vorige Woche haben Baukräne die früheren VIP-Container aus dem Ronhof auf der Fläche abgestellt, die sich am Laubenweg zwischen Stadion-Parkplätzen und Wohnhäusern auftut. Zur gleichen Zeit befasste sich der Bauausschuss im Rathaus mit dem länglichen Grundstück, auf das Brandstätter nun hintereinander drei Häuser stellen möchte. Sie sollen Platz für Mietwohnungen bieten, für "nicht störendes" Gewerbe und einen dreigruppigen Kindergarten.

Die Baumaschinen, die auf dem Areal zuletzt in Aktion waren, haben mit den skizzierten Plänen sicher nichts zu tun. Denn: Für das Vorhaben liegt im Rathaus kein Bauantrag vor, sondern vorerst lediglich ein so genannter Antrag auf Vorbescheid. Ein Investor kann mit diesem Instrument vorfühlen und grundsätzlich klären, ob sein Ansinnen bei der Stadt auf Zustimmung stößt oder nicht. Fakt ist: Im konkreten Fall gibt es erst mal keine Einwände, der Bauausschuss hat prinzipiell nichts gegen das Vorhaben. An Abweichungen vom Bebauungsplan, der aus den 1970er Jahren stammt und beispielsweise nur den Bau von Wohnhäusern zulässt, störte sich das Gremium nicht.

Stichstraße mit Wendehammer

Sollte alles tatsächlich kommen, wie es die Unterlagen derzeit vorsehen, dann entstehen auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück drei Gebäude mit jeweils zwei bis drei Geschossen. Zwischen dem Ronhof-Parkplatz und den Neubauten entstünde zur Erschließung des gesamten Areals eine Stichstraße mit Wendehammer. Einzelheiten wie beispielsweise die Anordnung der Parkplätze würden allerdings erst dann geklärt, wenn der Bauherr seine Pläne im weiteren Verfahren konkret vorantreibt.

