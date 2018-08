Neue Mitte Fürth: Hugendubel ersetzt Mango

Textilkette hat Filiale geschlossen — Mitte September eröffnet die Buchhandlung - vor 45 Minuten

FÜRTH - Überraschender Wechsel in der Neuen Mitte: Am vergangenen Samstag hat das Modegeschäft Mango seine Filiale geschlossen. Ein Nachmieter ist schon gefunden: Mitte September will Buchhändler Hugendubel einziehen.

Neues Kapitel für die Neue Mitte: Mango hatte zwei Etagen im Eckhaus an der Hallstraße belegt. Der Laden ist schon zugesperrt. © Foto: Hans Winckler



Neues Kapitel für die Neue Mitte: Mango hatte zwei Etagen im Eckhaus an der Hallstraße belegt. Der Laden ist schon zugesperrt. Foto: Foto: Hans Winckler



Den Grund für die Schließung von Mango, das zwei Etagen an der Ecke Breitscheid-/Hallstraße belegt hatte, sieht Centermanager Lutz Bennhardt in der zunehmenden Konkurrenz durch den Onlinehandel. Insbesondere größere Geschäfte mit hohen Mietkosten hätten darunter zu leiden. Zwar kämpfe auch der Buchhandel mit Umsatzverschiebungen ins Netz, doch habe man bei Hugendubel die Ansiedlung in Fürth sicher mit einer Marktanalyse untermauert.

Sie habe gewusst, dass Mango den Standort aufgeben wollte, sagt Fürths Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann auf FN-Nachfrage. Auch habe man beobachten können, dass das Konzept von Mango die Fürther offenbar nicht so richtig überzeugte. Die unangekündigte Schließung – ohne Ausverkauf – am Samstag aber habe auch sie überrascht.

Es sei erfreulich, dass ein hochwertiger Nachfolger gefunden sei, sagt Hackbarth-Herrmann. Aber: Hugendubel bedeutet Konkurrenz für die kleinen Buchläden in der Umgebung. "Für sie wird es wieder enger", bedauert sie. Hätte sie sich etwas wünschen können, hätte sie einen Anbieter für Schuhe oder Herrenmode bevorzugt, beides werde noch vermisst in Fürth.

Dass der Buchhandel in der Stadt bereits gut aufgestellt ist, kann Centermanager Bennhardt nicht von seiner Meinung abbringen, dass die Filiale eine "ideale Ergänzung des Sortiments der Neuen Mitte" sei. Lange und intensiv habe man verhandelt, um die Pause zwischen Auszug und Einzug so kurz wie möglich zu halten.

Die Räume werden nun komplett umgestaltet. Wie Hugendubel-Buchvertrieb-Geschäftsleiter Dirk Brettschneider auf Anfrage der FN erläutert, soll es auf rund 900 Quadratmetern unter anderem einen Café-Bereich, Kundentoiletten, einen Kinderwagenparkplatz sowie Lounge-Ecken mit original Flugzeug-Sitzen in der Reise-Abteilung geben. Neben Büchern werden Papeterie und Geschenkartikel angeboten.

Keine Signale für weitere Auszüge

Fürth sei ein attraktiver Standort mit positiver Entwicklungsprognose. Deshalb habe man einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen.

Für weitere Wechsel in der Neuen Mitte sieht Hackbarth-Herrmann nach eigenen Worten keine Anzeichen. Auffällig aber sei in letzter Zeit schon, dass der inhabergeführte Handel doch "konstanter" einem Standort treu bleibe als Filialisten.

di/czi