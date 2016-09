Neue Mitte: Wasserschaden bremst Toilette aus

Holpriger Start für die ersehnte Einrichtung im Untergrund der Neuen Mitte - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein neues Transparent, das auf die öffentliche Toilette im Untergrund der Neuen Mitte hinweist, ist schon mal angebracht. Wer ihm folgt, wird aber enttäuscht: Die Tür ist derzeit noch dauerhaft verriegelt. Wegen Reparaturarbeiten, wie auf einem Schild zu lesen ist.

Bis zur Fürther Kärwa soll die Toilette in der Neuen Mitte repariert sein. © Athina Tsimplostefanaki



Schon im August beschwerte sich auf der Facebook-Seite der Neuen Mitte ein Besucher: "Seit der Eröffnung ist die Toilette am Parkhausausgang geschlossen!" Karin Hackbarth-Herrmann, Innenstadtbeauftragte im Rathaus, kennt das Problem: "Es war immer mal wieder geöffnet, allerdings gab es einen Wasserschaden, der behoben werden musste." Die gute Nachricht: Spätestens bis zur Kärwa soll alles in Ordnung sein.

Die erlösende Einrichtung ist auf mehreren Wegen zu erreichen. Zum einen führen Treppe und Aufzug in der Fußgängerzone auf Höhe von Dunkin’ Donuts beziehungsweise Esprit dorthin. Auch über die Rolltreppe, mit der man von der "Beck"-Filiale hinunter zu Rewe gelangt und durch die Tiefgarage geht es immer den Schildern nach zur Toilette.

Zekai Tarsus, Objektmanager der Neuen Mitte, erklärt: Nicht nur der Wasserschaden wird behoben, auch ein Drehkreuz wird eingebaut. Wie viel die Nutzung in Zukunft kosten wird, kann er derzeit nicht sagen. Geöffnet sein soll die Anlage, in der es auch eine Wickelmöglichkeit gibt, in Zukunft täglich bis 21 Uhr. "Bei Festen und Veranstaltungen auch länger", sagt Tarsus.

Karin Hackbarth-Herrmann plant derzeit übrigens, den Flyer „Nette Toiletten“ neu aufzulegen. Die Broschüre zeigt, wo in Fürth schnell ein stilles Örtchen zu finden ist. Die Anlage in der Neue Mitten wird dabei sein. Bereits umgesetzt ist eine andere Idee: Das Tiefbauamt hat die entsprechende Anregung aufgegriffen und zusätzlich drei weitere Abfalleimer in der Neuen Mitte aufgestellt. Saubere Sache.

Sabine Rempe