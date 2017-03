Neue Outfits gratis: Fürth bekommt eine Kleidertauschbörse

Am 18. März können Frauen gut erhaltene Sachen anbieten, mitnehmen und aufhübschen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Kleiderschrank könnte neuen Pep vertragen? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ihn zu durchforsten: Am Samstag, 18. März, gibt es zum ersten Mal auch in Fürth eine Kleidertauschbörse. Für Frauen.

Auf der Suche nach neuen Lieblingstücken - hier bei der Nürnberger Kleidertauschbörse "trikottausch". © Edgar Pfrogner



An dem Tag laden die Verantwortlichen des Projekts "Café Elli" unter dem Motto "Kleidchen wechsel dich" zur ersten Fürther Kleidertauschbörse für Frauen ins elan in der Kapellenstraße 47 ein. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucherinnen dort saubere und gut erhaltene Pullover, Hosen, Röcke, Kleider, Accessoires, Schuhe, Mützen oder auch Schmuck anbieten, mitnehmen und an der "Aus alt mach neu"-Station gleich individuell verändern. Ein Pop-up-Café und eine Modenschau "aus aller Damen Länder" runden die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.elan-fuerth.de oder bei Renate Wanke unter der Telefonnummer 23 99 35 70.

