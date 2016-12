Neue Räume für die Fürther Wärmestube

Umzug in der Hirschenstraße ist angelaufen — Helfer in der ersten Januarwoche und ein Parkplatz gesucht - 23.12.2016 16:00 Uhr

FÜRTH - Symbolträchtig ist das Unternehmen kurz vor Heiligabend allemal. Im generalsanierten Altbau Hirschenstraße 37 wird eine Anlaufstelle für Herbergslose eingerichtet. Nach acht Jahren in der Ottostraße 8 und 16 Jahren in der Hirschenstraße 41 verabschiedet sich die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ von den beengten Verhältnissen und erhält endlich genug Freiraum für ihre soziale Arbeit.

Keine Muße für eine Weihnachtsfeier: Freiwillige Helfer schleppen erste Möbel in den Speisesaal des großzügige Quartiers. Den ganzen Januar über wird der Umzug noch dauern. © Foto: Anestis Aslanidis



Die Weihnachtsfeier musste aus Zeitgründen heuer gestrichen werden. Doch so richtig traurig darüber ist im Fürther Treffpunkt eigentlich niemand. Zu hoffnungsvoll stimmt die Aussicht auf etwas mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Am Mittwoch ist der Umzug angelaufen, am Donnerstag übergab die WBG-Tochter „Soziales Wohnen Fürth“ die Räume an die Stadt.

Außer der Wärmestube samt kleinem „Sozialkaufhaus“ für gespendete Gebrauchtwaren wird hier noch das Quartiersmanagement für die westliche Innenstadt und eine Notfallwohnung im Rückgebäude angesiedelt. Im Oktober 2014 hat die WBG-Tochter das 151 Jahre alte Gemäuer erworben das nach einer Spiegelfabrik zuletzt die Schreinerei Weigel beherbergt hatte. Für rund zwei Millionen Euro wurde es aufgemöbelt. Vor allem die Quecksilbersanierung – Fluch der einstigen Spiegelproduktion – war sehr zeitaufwändig und teuer.

Günstiger Wohnraum

Im Vorderhaus wurden über der Wärmestube neun Zwei- bis Vierzimmerwohnungen ausgebaut und heuer zum 1. Oktober komplett vermietet. Der monatliche Mietzins zwischen 6 und 6,50 Euro pro Quadratmeter ist auf einkommensschwache Menschen zugeschnitten, für die es in Fürth trotz reger Bautätigkeit noch viel zu wenig Wohnraum gibt.

„Wir haben uns bereits beschnuppert“, sagt Wärmestubenleiter Wolfgang Sperber, dem ein gutes Einvernehmen mit den Hausgenossen sehr am Herzen liegt. Über mangelnde Unterstützung für den Aufbau des neuen Treffpunkts – die alten Räume sind vom Vermieter wegen Eigenbedarfs gekündigt worden – kann Sperber nicht klagen. Viele Spender haben die Einrichtung des sozialen Zentrums unterstützt, zuletzt die Bürgerstiftung und die Firma Klein & Jakob mit jeweils 1000 Euro. Abgemacht ist, dass die Wärmestube das Möblieren selbst schultern muss.

Freiwillige Umzugshelfer haben jetzt alle Hände voll zu tun. Nach den Feiertagen ist das Team allerdings etwas dezimiert, weshalb Sperber in der ersten Januarwoche noch dringend Mitstreiter sucht. Melden können sie sich unter den Rufnummern (0911) 97 91 37 33 oder 974 1794.

Aber auch ein kostengünstiger Parkplatz fürs Personal in der Nähe der Einrichtung steht auf der Wunschliste des Leiters. Ein Stellplatz im Parkhaus scheidet aus Kostengründen für die fünf vom Jobcenter geförderten Arbeitskräfte aus.

Die neuen Räume sind eine wesentliche Verbesserung. Musste sich der Fürther Treffpunkt bisher mit 250 Quadratmeter begnügen, verfügt er nun über 450 Quadratmeter. Für eine Entspannung der Situation sorgt vor allem der 170 Quadratmeter große, teilbare Aufenthaltsraum mit Essensausgabe. Neue Küche, Werkstätte und Lagerräume erleichtern die Arbeit.

In der wärmeren Jahreszeit bietet der geräumige Innenhof zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten. „Bei den Sanierungsarbeiten haben wir hier einen alten Brunnen entdeckt“, erläutert WBG-Chef Rolf Perlhofer. Der sei zwar ausgetrocknet, wurde aber dennoch erhalten.

Die offizielle Einweihung des neuen Quartiers kann erst im Februar über die Bühne gehen. Ende März muss das alte Domizil endgültig geräumt sein. „Vielleicht bis Ende Januar noch“, so Wolfgang Sperber, „muss es als Kantine herhalten.“ Und Spenden seien gerade in der momentanen Umbruchphase äußerst hilfreich.

Volker Dittmar