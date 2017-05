Neue Sat1-Show: Steiner Magier zaubert im "Battle der Besten"

Christoph Kuch will am Sonntagabend in der Sendung "It's Showtime" siegen - vor 1 Stunde

STEIN - "Mentalmagie mit Stil und Köpfchen", so beschreibt sich Christoph Kuch selbst. Viele Länder bereist der Künstler inzwischen mit seiner Show. Am Sonntagabend tritt der 42-Jährige aus Stein im neuen Sat1-Format "It‘s Showtime" an.

Hier werden keine Talente gesucht: Bei "It's Showtime" auf Sat1 sollen sich Künstler mit Erfahrung messen. Die Jury: Michael Bully Herbig, Michelle Hunziker sowie Sasha. © Stefan Hobmeier Sat1



Stolz präsentiert Christoph Kuch auf seiner Website, welche Prominente er schon begeistern konnte: "Wahnsinn!", soll Matthias Schweighöfer einmal gestaunt haben. "Unglaublich!", fand ihn offenbar Barbara Schöneberger.

Christoph Kuch ist Mentalist. Er lässt demnach die Illusion von telepathischen Fähigkeiten entstehen und spielt mit Geist und Psyche seines Publikums. 2011 wurde er zum Deutschen Meister der Zauberkunst in seiner Sparte gekürt, im Folgejahr sogar zum Zauberkunstweltmeister im Bereich Mentalmagie. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen also, um in der neuen Sat1-Show mitzumischen.

Weltmeister der Mentalmagie: Christoph Kuch bei einem Auftritt. © Tobias Tschapka



Kuch, der schon mehrfach im Fernsehen zu sehen war (etwa bei "TV Total" und "Stern TV") will am Sonntagabend bei "It‘s Showtime - Das Battle der Besten" zeigen, dass er, wie es der Titel verspricht, der Beste seines Fachs ist. In der Jury sitzen Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig sowie Sasha. In der Show treten Künstler verschiedener Kategorien gegeneinander an. In der ersten Folge sind es Artisten, Magier, Tänzer und "Oldies But Goldies", allesamt angeblich die Besten ihrer Klasse. Pro Rubrik treten drei Acts auf und versuchen, das Publikum und die Juroren für sich zu gewinnen.

Die Lust zum Zaubern entdeckte Kuch im Alter von fünf Jahren, als ihm seine Tante "Hardys Zauberkasten" schenkte. Später war er unter dem Namen "Amazing Christoph" als Magier auf Hochzeiten und Familienfeiern unterwegs, heute verblüfft er Menschen in vielen Ländern. Doch der Diplom-Kaufmann und zweifache Familienvater betont, auf dem Teppich geblieben zu sein: "Wenn ich von der Bühne gehe, ist die Show vorbei."

Wie Kuch erzählt, wurde er von Sat1 angefragt, bei "It‘s Showtime" mitzumachen. "Es war nicht, das erste Mal, dass mich Fernsehsender für eine ihrer Shows gewinnen wollten", sagt er. Während er Talentshows grundsätzlich kritisch gegenüber stehe, hat ihn das Konzept dieser "Varieté-Show" überzeugt: "Mir war es wichtig, dass das Programm nicht willentlich Künstler bloßstellt und lächerlich macht." Drei Tage verbrachte der Magier für die Aufzeichnungen in München. Die Eindrücke waren positiv: "Das Team hat sich Zeit genommen und darauf geachtet, dass etwas Gutes dabei herauskommt", sagt Kuch.

Er möchte seine Gäste vor allem unterhalten und zum Lachen bringen. Ob ihm das gelingt, davon kann man sich diesen Sonntag selbst überzeugen.

Julia Hampel