Neuer Porno-Fasching in Fürth: Micaela Schäfer feiert mit

Von Frieda bis Fürthermare: Partys für verschiedene Zielgruppen im Überblick - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Vorbereitungen für einige größere Faschingspartys in Fürth laufen auf Hochtouren. An diesem Sonntag verwandelt sich die Stadthalle in eine quirlige Unterwasserwelt für Kinder. Im Frieda dagegen macht man demnächst dem "Porno-Fasching" in Nürnberg und Erlangen Konkurrenz.

Nach Nürnberg und Erlangen bekommt jetzt auch Fürth einen "Porno-Fasching". © Daniel Nowak/Paisley



Nach Nürnberg und Erlangen bekommt jetzt auch Fürth einen "Porno-Fasching". Foto: Daniel Nowak/Paisley



Mit "Frankens großem Kinderfasching" gibt sich auch der Club "Frieda" in der Nähe der Fürther Freiheit am 3. März ganz familienfreundlich. Am Abend zuvor aber ist der Club definitiv fürs erwachsene Publikum reserviert. Dann öffnen sich die Türen für den "Porno-Fasching" – Motto: "Weniger ist mehr". Während es bei den gleichnamigen Partys in Nürnberg (Hirsch) und Erlangen (Paisley) erst am Rosenmontag, 4. März, ausgelassen und aufreizend zugeht, lädt das Frieda schon am Samstag, 2. März, dazu ein, sich ins Korsett, Minikleid oder in die Hot Pants zu zwängen und viel Haut zu zeigen. Als Gast ist das Erotik-Model Micaela Schäfer eingeladen, das bekannt ist für seine freizügigen Auftritte.

Am Donnerstag, 28. Februar, wiederum will das "Frieda" das weibliche Publikum glücklich machen. Bei der "Weiber-Fastnacht" haben bis 23 Uhr erst einmal nur Frauen Zutritt. Jede Mädelsgruppe mit mindestens vier Frauen erhält eine Flasche Prosecco gratis, wird auf der Facebook-Seite versprochen.

Bilderstrecke zum Thema Manche mögen's heiß: Pornofasching im Hirsch Fasching steht ja bekanntlich für Kostüme, Spaß und Party - der Pornofasching setzt aber noch eins drauf. Im Nürnberger Hirsch hat sich das feierwütige Volk versammelt und hat, um im Tierreich zu bleiben, ordentlich die Sau rausgelassen. Wir haben die besten Bilder mit den heißesten Kostümen.



Am Sonntag, 3. März, darf dann aber der Nachwuchs abtanzen. Von 14 bis 18 Uhr sind bei "Frankens großem Kinderfasching" Mädchen, Jungen und ihre Eltern willkommen. Kinder haben freien Eintritt, ein buntes Programm wird geboten.

Partys für Kinder und Familien

Eine große Party erwartet Kinder außerdem schon diesen Sonntag in der Fürther Stadthalle. Wer sich als mächtige Krake, schillernder Fisch oder bezaubernde Meerjungfrau verkleidet, passt perfekt zum Motto des Kinderfaschings. Los geht es um 14 Uhr – natürlich sind auch kleine Cowboys, Käfer und Prinzessinnen willkommen. Bei der Feier gibt es bis 17 Uhr Hits zum Mitsingen, Spiele zum Mitmachen und viel Platz zum Tanzen und Herumwirbeln. Die Tanzschule Streng und die Zirndorfer Karnevalsgesellschaft Cyrenesia sind dabei, außerdem gibt es eine Tombola, einen Zauberer, eine Schminkfee, eine Malstation, Airbrush-Tattoos . . .

Auch in den eigenen Räumlichkeiten will die Tanzschule Streng kräftig Fasching feiern, gleich an mehreren Terminen lädt sie ab 27. Februar zum "Windelrocker-Fasching" für Kleinkinder, zum "großen Kinderfasching" (3 bis 8 Jahre) und zum Discofasching (9 bis 13 Jahre). Faschingsübungspartys für Jugendliche sowie für Erwachsene sind ebenfalls im Angebot (Termine und Zeiten unter http://www.tanzschule-streng.de)

Eine klatschnasse Poolparty für Familien gibt es am 5. März ab 13 Uhr beim Fasching im Fürthermare. Vier Stunden lang geht es rund im Spaßbad und dem Piraten-Rutschenland. Spiele, Wettbewerbe, Musik, Schminkaktionen und Wasserspielgeräte werden versprochen.

sho/czi