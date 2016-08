Neues Programm: Fürther VHS legt noch zu

FÜRTH - Umfangreich wie noch nie ist das Kursprogramm der Volkshochschule Fürth (VHS) im kommenden Semester: Interessierte können sich ab sofort in über 850 Veranstaltungen aus den Fachbereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur sowie Grundbildung einschreiben.

Das Programmheft präsentieren (v. li.) VHS-Direktor Felice Balletta, Heidi Markus (Fachbereich Beruf und Karriere) und Sebastian Bittner (Fachbereich Gesundheit). © Foto: Leberzammer



Druckfrisch und 224 Seiten stark ist das brandneue Programmheft, das VHS-Direktor Felice Balletta gemeinsam mit den Fachbereichsleitern für Beruf und Gesundheit, Heidi Markus und Sebastian Bittner, jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Damit habe man sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ weiterentwickelt, so Balletta.

„Vor allem durch einige Kooperationen sind wir in der Stadt nun deutlich breiter aufgestellt“, erklärt er. Ziel sei es, noch stärker als Bildungsträger wahrgenommen zu werden. So habe die VHS beispielsweise im Bereich Beruf und Karriere neue Akzente gesetzt und das Angebot innerhalb der vergangenen drei Semester nahezu verdreifacht. Erreicht wurde dies unter anderem durch eine Spezialisierung. „Wer zum Beispiel bei den Office-Programmen nun sein Wissen über das Erstellen von Serienbriefen oder Grafiken vertiefen möchte, muss dafür nicht mehr einen kompletten Word- oder Excel-Kurs buchen“, verdeutlicht Heidi Markus die Vorteile.

Natürlich sind wieder einige neue Kurse dazugekommen. So im Fachbereich Kultur der Abendkurs „VHS-Pop-Chor“. Spielerisch werden dabei gesangsspezifische Aspekte vermittelt – und das mit vergleichsweise aktuellen Liedern aus Pop, Jazz, Soul, Swing, Musical, Gospel und Folk. Hinter die Kulissen des Fürther Stadttheaters blickt ein anderer Kurs, der in einer der erwähnten Kooperationen – in diesem Fall mit dem Theater – konzipiert wurde. Die Eigenproduktionen „Jüdin von Toleda“ und „Luther“ werden besprochen, Proben und schließlich die Aufführung gemeinsam besucht. Der Fachbereich Gesellschaft hat seine Neuheiten unter anderem auf das anstehende Jubiläum „200 Jahre Stadterhebung Fürth“ ausgerichtet. Zusammen mit der Tourist-Info und Fürther Museen werden Stadtführer ausgebildet – erstmals auch für englisch- und französischsprechende Besuchergruppen.

Neue Akzente setzen schließlich noch die Fachbereiche Sprachen und Gesundheit. Über deren gesamtes Programm können sich die Fürther an einem eigens angesetzten Aktionstag sogar persönlich informieren: Am Samstag, 17. September, wiederholt die VHS in der Hirschenstraße zum einen ihren Aktionstag Gesundheit mit vielen kostenlosen Veranstaltungen zum Mitmachen und Ausprobieren. Zum anderen gibt es an diesem Tag erstmals einen Beratungstag für Sprachen. Auch dieses Angebot ist kostenlos und umfasst Beratungen sowie Einstufungstests, um eventuelle Vorkenntnisse besser einschätzen zu können. Felice Balletta und Sebastian Bittner bitten um Voranmeldung – insbesondere für den Aktionstag Gesundheit. „Selbstverständlich sind auch spontane Gäste willkommen. Allerdings kann es dann sein, dass bestimmte Kurse bereits ausgebucht sind“, so Bittner. Weitere Infos unter www.vhs-fuerth.de

