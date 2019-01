Am Samstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Lilienstraße nach Unterasbach ausrücken. Eine Frau befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und sprach Drohungen aus. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Gebiet weiträumig ab. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) war vor Ort.

Während die Menschen weiter im Süden seit Tagen unter der wachsenden Schneelast ächzen, darf man sich in Fürth noch an schönen Winterbildern freuen. Wir haben ein paar Eindrücke gesammelt.

Kurz nach 11 Uhr kam die Durchsage: Schüler und Lehrer sollen in den Klassenzimmern bleiben und die Türe absperren. Amok-Alarm an der Leopold-Ullstein-Realschule in Fürth - glücklicherweise handelte es sich nur um einen Fehlalarm, die Schüler waren nicht in Gefahr. Vermutet wird derzeit ein technischer Fehler, der den Alarm auslöste.