Neustart beim Ferienprogramm ist geglückt

Im Sommer trafen beliebte Klassiker auf frische Ideen: Nach 30 Jahren liegt die Organisation in anderen Händen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Drei Jahrzehnte lang hatte Roland Holzheimer das städtische Ferienprogramm unter seinen Fittichen, nun setzt Oswald Gebhardt die Erfolgsgeschichte fort. Zum ersten Mal hat der Spielhausleiter die Regie für die Sommerferien übernommen. Seine Bilanz fällt positiv aus.

Sie haben tatsächlich immer noch viele Fans: Viel altbewährte Angebote gibt es im Sommerferienprogramm auch unter neuer Leitung noch. Beispielsweise Töpferkurse, bei denen man lustige Tiere gestalten kann. © Archivfoto: Hans Winckler



Es ist mit 154 Angeboten das umfangreichste Ferienprogramm des Jahres und bereits jetzt, zwei Wochen bevor die Schule wieder startet, ist Oswald Gebhardt sehr zufrieden mit seiner "Premiere". "Das hat alles überraschend gut hingehauen", sagt der Sozialpädagoge, der gemeinsam mit seiner Kollegin Maria Livadiotu das Programm zusammenstellt.

Einige Neuerungen wurden schon umgesetzt. Beispielsweise hat Gebhardt, der eine Zusatzausbildung im Medienbereich hat, den Internetauftritt überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Forciert hat er die Online-Anmeldung. Sie war zwar auch schon vor seiner Zeit möglich, doch inzwischen nutzen sie annähernd 90 Prozent der Teilnehmer. Praktisch für alle Beteiligten sei das, so Gebhardt. Während sich früher lange Schlangen im Sozialrathaus bildeten, reicht dort heute eine weitaus kleiner Besetzung aus, die sich um diejenigen kümmert, die beispielsweise Bildungsgutscheine für das Ferienprogramm einlösen wollen oder um Eltern, die mit dem Internet fremdeln.

Zeitgemäßes Layout

Auch das Layout der gedruckten Ausgabe hat Gebhardt neu gestaltet. Attraktiver, übersichtlicher und zeitgemäßer kommt es in seinen Augen jetzt daher.

Und einige neue Angebote hat er ebenfalls ins Programm aufgenommen: Kinderyoga, einen Experimentiertag mit Elektrizität an der Technischen Universität in Nürnberg, eine Filmwerkstatt und ein Schwimmkurs sind neu hinzugekommen — und gleich so gut angenommen worden, dass sie in Zukunft wieder angeboten werden sollen. Vor allem der Schwimmkurs liegt Gebhardt so sehr am Herzen, dass er schon prüft, ob dieser nicht auch in anderen Ferien im Hallenbad stattfinden könnte.

Insgesamt gab es bislang rund 1300 gebuchte Plätze, was einer Auslastung von über 70 Prozent entspricht. Gut die Hälfte der 154 Kurse waren gar komplett ausgebucht. Um das Angebot künftig noch mehr auf seine Nutzer zuschneiden zu können, soll es demnächst erstmals eine Online-Umfrage rund um das Ferienprogramm geben. Besonders interessiert Gebhardt dabei natürlich, was sich die Nutzer in Zukunft wünschen — und was sich davon alles tatsächlich umsetzen lässt.

Einige Überraschungen gab es für Gebhardt in den vergangenen Wochen aber auch. Beim Anblick vieler kleiner Kreativangebote, die schon sehr lange im Sommerferienprogramm auftauchen, war sich der 51-Jährige nämlich nicht sicher, ob diese auch wirklich angenommen werden. Doch er wurde eines Besseren belehrt. Inzwischen weiß er: "Kurse wie Töpfern oder Mosaik haben durchaus viele Fans."

Nach wie vor zählen zu den Highlights aber die Ausflüge, etwa in den Europapark Rust oder ins Legoland. "Sie sind alle sehr schnell ausgebucht." Wer jetzt erst aus dem Urlaub kommt und noch am Ferienprogramm teilnehmen will, hat dazu auch noch Gelegenheit. Inzwischen kann man sich nämlich bis zum Ferienende noch freie Plätze sichern. Auch das, sagt Gebhardt, ist eine Neuerung. Sein Vorgänger habe das Portal immer schon relativ frühzeitig geschlossen.

Gwendolyn Kuhn