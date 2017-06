Neuwahl beim Seniorenbeirat Zirndorf

Altbekannte Truppe ist für weitere drei Jahre bestätigt - vor 58 Minuten

ZIRNDORF - Nach Ablauf der Amtsperiode Ende Mai hat sich der Seniorenbeirat der Bibertstadt für die nächsten drei Jahre neu formiert. Zwölf Mitglieder und Delegierte sowie Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel und seine Stellvertreterin Sandra Hauber haben Dieter Sieber erneut zum Vorsitzenden gewählt, Stellvertreterin bleibt Heidemarie Ewert.

Der Seniorenbeirat der Stadt Zirndorf hat sich für die nächsten drei Jahre neu formiert. © fn



Der Seniorenbeirat der Stadt Zirndorf hat sich für die nächsten drei Jahre neu formiert. Foto: fn



Mit Margot Körner, die jetzt pensionierte Seniorenbeauftragte des Landratsamt, ist auch der Posten der Schriftführerin wie gehabt besetzt. Zur Kassiererin wählte die Vollversammlung erneut Marlene Rupprecht. So präsentiert sich die Vorstandschaft in genau der Zusammensetzung, in der sie bereits fast zwei Jahre zusammenarbeitete, um zum Wohl der Senioren Zirndorfs zu wirken. Zuvor hatten sich alle Delegierten der diversen Verbände bereit erklärt, weitere drei Jahre in Zirndorfs Lobby für Ältere mitzuarbeiten.

Breite Basis

Der Seniorenbeirat hat eine breite Basis: Dem Gremium gehören die Bürgermeister der Stadt Zirndorf, ein Vertreter des städtischen Sozialamtes im Rathaus sowie Vertreter des Kreativzentrums, der Volkshochschule, des Arbeiterwohlfahrt-Ortsverbandes, der örtlichen Diakoniestation sowie die Vertreter der drei Seniorenheime in Zirndorf und ein sachkundiger Arzt aus der Stadt, außerdem noch mindestens sechs Zirndorfer Bürger, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und nicht im Stadtrat oder im Kreistag Fürth sitzen, an.

Der Seniorenbeirat berät den Stadtrat, seine Ausschüsse und die Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten, die ältere Mitbürger betreffen, insbesondere, wenn es um die Planung und Schaffung von Einrichtungen sowie um die Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen für Senioren und der Förderung der Altenarbeit geht. Der Beirat arbeitet überparteilich, überkonfessionell und ist unabhängig.

Wie der neue und der alte Vorsitzende Sieber mitteilt, versteht sich das Gremium als Sprachrohr der älteren Menschen und unterstützt sie, solange wie möglich selbstbestimmt und unabhängig zu leben. "Wir tragen dazu bei, das Altersbild in der Bevölkerung positiv zu verändern und Vorurteile abzubauen", erklärt er.

Zum Aufgabenfeld gehöre zudem, Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen und darüber zu informieren, um der Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Dazu gehört auch, Wege zu bürgerschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement aufzuzeigen.

Zudem hilft der Beirat bei Behördengängen, beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen, unterstützt oder vermittelt Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen und ist letztlich immer da, wenn im Alter manches nicht mehr ganz allein geht.

Außerdem bietet er Diverses, um im Alter fit zu bleiben, seien es Wanderungen, Wassergymnastik im Bibertbad oder Nordic Walking einmal die Woche.

fn