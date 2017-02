New Yorker legt in der Neuen Mitte los

FÜRTH - Die Textilkette New Yorker hat am Freitag ihre Filiale in der Neuen Mitte eröffnet – und wartet mit einer Überraschung auf: Der bisherige Standort in der Fußgängerzone wird nicht geschlossen. Zumindest vorerst.

Umbau abgeschlossen: New Yorker füllt in der Neuen Mitte die Lücke, die der Auszug von Mengin im vergangenen Jahr gerissen hat. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Es ist also zunächst mal eine Expansion, kein Umzug, wie man zuletzt dachte. Im November hatte die Fürther Innenstadtbeauftragten Karin Hackbarth-Herrmann den FN gesagt, New Yorker habe den Mietvertrag für das alte Quartier an der Ecke von Blumenstraße und Schwabacher Straße bereits gekündigt. Nun teilt das Unternehmen mit: "Nach der Eröffnung des neuen Stores in der Rudolf-Breitscheid-Straße werden wir zwei New Yorker Stores in Fürth haben." Wie passt das zusammen?

Stetig gewachsen

Auf FN-Anfrage ließ eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag wissen, New Yorker sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. "Daher freuen wir uns sehr, nun in Fürth zwei Filialen zu betreiben." Dass diese nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen, sei nicht ungewöhnlich. Auch in anderen Städten habe New Yorker zwei Standorte – da lasse sich eine räumliche Nähe nicht immer vermeiden.

Auf die konkrete Frage dieser Zeitung, ob die alte Filiale, die 1990 in Fürth eröffnet hatte, auch wirklich langfristig Bestand haben wird oder ob sie womöglich in naher Zukunft doch noch geschlossen wird, blieb New Yorker am Freitag eine klare Aussage schuldig.

Auch die Fürther Innenstadtbeauftragte war für die FN am Freitag nicht zu erreichen. Insider im Fürther Rathaus glauben jedoch nicht daran, dass New Yorker die alte Filiale dauerhaft betreiben will – selbst wenn man dagegen natürlich nichts einzuwenden hätte: Denn sollte die Textilkette ihren Altstandort schließen, würde das einen zumindest vorübergehenden Leerstand an prominenter Stelle der Fußgängerzone nach sich ziehen.

New Yorker ist nach eigenen Angaben in 40 Ländern mit rund 1000 Läden vertreten.

