"Nicht ohne uns!": Kinder auf dem Weg in die Zukunft

Babylon-Kino: Die Agenda-21-Kinoreihe zeigt den Dokumentarfilm am Montagabend - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit Sigrid Klausmanns herzbewegendem Dokumentarfilm "Nicht ohne uns!" geht die Agenda-21-Reihe im Babylon-Kino am Stadtpark (Nürnberger Straße 3) am Montag weiter. Das passende Kinoerlebnis zum nahenden Schuljahresbeginn.

Alphonsine von der Elfenbeinküste ist Waise und darf die Schule nicht besuchen. Der Sorgen und Wünsche von 16 Kindern aus fünf Kontinenten hat sich Filmemacherin Sigrid Klausmann angenommen. © Foto: Farbfilm Verleih



In "Nicht ohne uns!" lässt Klausmann in "eindrücklichen Bildern" (Die Zeit) 16 Kinder aus fünf Kontinenten zu Wort kommen; Kinder, die erzählen, wie sie lernen wollen, was sie sich wünschen und wovor sie sich fürchten. Egal, ob sie in der westlichen Wohlstandsgesellschaft aufwachsen oder in den armen Regionen Afrikas oder Asiens – alle im Film Porträtierten haben die universelle Sehnsucht nach Sicherheit und Frieden, Glück, Freundschaft und Liebe. Und: Jedes einzelne der Kinder macht sich Sorgen um die Einmaligkeit der Natur mit ihren Tieren und die direkte und indirekte Zerstörung der Lebensräume.

Die Filmemacherin, Ehefrau des Schauspielers Walter Sittler ("Der Kommissar und das Meer"), stellt die Ängste und Hoffnungen der hochbegabten Sai aus New York und der Waise Alphonsine von der Elfenbeinküste, die gar nicht zur Schule gehen darf, gleichberechtigt nebeneinander. Manche der gezeigten Kinder wachsen im Überfluss auf, andere haben Lehrer, die sich lieber schlafen legen, statt ihnen etwas beizubringen. Wieder andere haben Bombenanschläge überlebt oder sehen täglich dabei zu, wie Mädchen als Prostituierte versklavt werden. Ihr Schicksal nimmt jedoch keinem der Kinder die Würde oder die Fähigkeit, eigene Meinungen und Wünsche zu artikulieren.

Beginn ist am Montag um 18 Uhr. Als Diskussionspartner steht nach dem Film Sebastian Fischer, Sozialpädagoge und Leiter des Jugendhauses Hardhöhe, zum Gespräch zur Verfügung. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Wegen der erfahrungsgemäß großen Nachfrage empfiehlt sich dringend eine Reservierung unter Tel. 7 33 09 66.

Die Agenda-21-Kinoreihe gibt es in Nürnberg, wo sie 2009 im Casablanca startete, in Ansbach und seit 2011 im Babylon. In Fürth ist sie eine Kooperationsarbeit mit Bluepingu e.V., dem Evangelischen Bildungswerk, der Asylarbeit Zirndorf und dem Eine-Welt-Laden Fürth.

