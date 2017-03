Night Fever pur: Fürther feiern bei Disco Mania

Coverband "Kiss First" rockte die Bühne in der Stadthalle - vor 28 Minuten

FÜRTH - Am Samstagabend wurde es heiß in der Fürther Stadthalle. Rund 2.800 Gäste feierten ausgelassen auf vier Areas. Von Partyknallern, Hits der 80er, 90er, House, Schlager, Aprés Ski und den Hits von heute war für jeden etwas dabei.

Als absolutes Highlight stand am Samstagabend die KISS-Coverband "Kiss First" auf der Bühne bei Disco Mania. Mit Klassikern wie "I was made for lovin' you", vielen weiteren Hits und einem Bühnenfeuerwerk brachten sie die Besucher auf Hochtouren.