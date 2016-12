Nimm mich bitte mit, Christkind!

FÜRTH - Ein halbes Dutzend Termine gilt es heute noch abzuarbeiten, dann ist für Maria Vogel die erste Amtszeit als Christkind schon vorbei. Knapp 90 Auftritte liegen seit der Weihnachtsmarkt-Eröffnung am 24. November bis jetzt hinter ihr. In ihrer Verschnaufpause am Mittag sprach die 17-Jährige mit den FN über ihre Erlebnisse der vergangenen Wochen und das bevorstehende Fest.

Nach den letzten Terminen dreht das Christkind Maria Vogel morgen den Erdenbürgern den Rücken zu. Erst in der kommenden Adventszeit tritt es seine zweite Amtszeit an. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Frau Vogel, wie schafft man es denn bei so vielen Terminen als Christkind, sich um Geschenke zu kümmern, diese zu verpacken, zu backen, zu schmücken?

Maria Vogel: Jetzt im Moment habe ich eine ungewöhnlich lange Pause von drei Stunden bis zum nächsten Termin und bin gerade dabei, die letzten Geschenke einzupacken. Besorgt hatte ich die meisten schon vor meinem Amtsantritt. Das war für mich kein großes Problem, weil ich sowieso gerne plane. Nur zum Plätzchenbacken bin ich nicht gekommen. Ansonsten habe ich die Adventszeit heuer als nicht stressiger empfunden als vergangenes Jahr. Damals hatte ich in der Schule sehr viel zu tun, heuer war ich eben als Christkind viel beschäftigt.

Welche der vielen Geschichten und Erlebnisse als Christkind haben Spuren hinterlassen, woran werden Sie sich erinnern?

Vogel: Das ist schwer zu sagen, ich habe so viel erlebt, es gab viele besondere Momente. Berührt hat mich zum Beispiel die Feier der Lebenshilfe. Die Kinder sind ganz unbefangen auf mich zugerannt, haben mich umarmt und gesagt: „Christkind, du bist so schön weich.“ Bei Besuchen in Kindergärten oder Schulen waren die Kinder meistens viel distanzierter und haben oft schon nicht mehr so richtig an das Christkind geglaubt. Ein trauriger Moment war der in einem Pflegeheim. Eine Heimbewohnerin hat mich gebeten, dass ich als ein Engel sie doch bitte mit in den Himmel nehmen soll.

Und wie feiert das Christkind jetzt selbst Weihnachten?

Vogel: Normalerweise sind wir nur zu viert, heuer kommen aber noch meine Großeltern zu Besuch. Wir werden wie immer Ente essen und uns viel unterhalten. Ich möchte noch einmal in das Christkind-Kostüm schlüpfen, Lieder singen, Geschichten erzählen und die Geschenke verteilen — zumindest die kleinen. Die eigentliche Bescherung findet bei uns nämlich an Silvester statt. Meine Familie stammt aus der Ukraine, und dort kommt an diesem Tag der Weihnachtsmann.

