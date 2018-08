Ein schwerer Verkehrsunfall führte am Freitagnachmittag zu einer halbseitigen Sperrung der Staatstraße 2252 zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf. Der Bürgerbus der Stadt Langenzenn kollidierte an einer Kreuzung mit einem von rechts kommenden Ford Kuga.

Wie sieht die Zukunft für Kunst in der Fürther Innenstadt aus? Haben Künstler noch einen Platz? Für eine Ausstellung, die noch bis 12. August im Bogenhof zu sehen ist, haben Ulrike Irrgang und Reinhard Schlüter Kunstschaffende und Verantwortliche der Stadt befragt. Hier sind ihre Antworten.

Eine dunkle Rauchwolke hing am Montag über dem Waldgebiet bei Egersdorf (Lkr. Fürth): Dort hatte ein Waldstück Feuer gefangen. Polizeihubschrauber fanden den Brandherd, was den Rettungskräften ermöglichte, schon kurz nach dem Notruf auszurücken. Nach relativ kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden.

Drei Punkte tun immer gut, vor allem, wenn sie vor eigenem Publikum eingefahren werden. Die SpVgg Greuther Fürth gewann am Samstag ihren Zweitliga-Auftakt mit 3:1 gegen den SV Sandhausen, für eine ganz besondere Atmosphäre sorgten die Anhänger der SpVgg, die ganz in Weiß gekleidet gemeinsam ins Stadion liefen - und dabei auch die Stadt in grünen Rauch hüllten.