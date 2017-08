NN-Wanderreporter: Von Langenzenn nach Fürth

Viola Bernlocher übernimmt den Staffelstab von Hauke Höpcke - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Aus. Schluss. Vorbei. Nach vier Tagen wandern, muss Hauke Höpcke zurück in die Lokalredaktion nach Neumarkt. In Langenzenn übergibt er den Staffelstab an Viola Bernlocher. Für die Wanderreporterin geht es auf der ersten Etappe nach Fürth. Mehr dazu lesen Sie im Live-Blog.

Von Herzogenaurach nach Langenzenn: Die Impressionen von Haukes vierter Etappe.

