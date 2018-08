NN-Wanderreporterin Melanie lernt Braukunst kennen

AMMERNDORF - Für Wanderreporterin Melanie Kunze verging die Zeit wie im Flug. Am Montag gibt sie den Staffelstab an Bernd Kraemer weiter. Zuvor durfte sie zwei wunderschöne Wandertage im Landkreis Fürth verbringen. Auch diesmal testete sie Bier.

Vier aufregende Tage als NN-Wanderreporterin gehen für Melanie Kunze am Sonntag zu Ende. © Melanie Kunze



Die beiden Frauen öffnen gut gelaunt die Tür. "Schön, dass du da bist", sagt Christine Murmann und führt mich direkt ins Sudhaus. Die 33-Jährige führt mit ihrer Schwester Claudia Behounek-Murmann die Geschäfte der Brauerei Ammerndorfer Biere.

288 Jahren nach Brauereigründung sind nun zwei Frauen an der Spitze. Die Schwestern haben in München ihre Ausbildung gemacht und sind seit 2012 als Braumeisterinnen im Betrieb. Dumme Sprüche von männlichen Kollegen habe es nicht gegeben, sagt Murmann. Allerdings seien an der Berufsschule einige konservative Lehrer etwas mürrisch gewesen.

"Wir waren froh, dass wir gemeinsam die Ausbildung gemacht haben", sagt sie. Bereut haben es die beiden nie, auch wenn sie viel zu tun haben. Für sie war es nie eine Option, die Brauerei einmal nicht zu übernehmen. "Jeder Tag ist anders", sagt Claudia Behounek-Murmann. "Und wenn man abends in den Biertank sieht, dann weiß man, was man tagsüber gemacht hat.

